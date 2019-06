Calcio Femminile – Effetto Mondiale | anche i top club puntano alle donne

LIVE Olanda-Giappone 1-0 - Mondiali Calcio Femminile in DIRETTA : match stellare - bella reazione delle nipponiche! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Sarina Wieghan non è soddisfatta dell’atteggiamento della sua squadra, che si è rilassata dopo aver segnato il gol dell’1-0. 38′ Fallo in attacco di Miura, sarà calcio di punizione per l’Olanda. 36′ Corner per il Giappone, che ha reagito dopo il gol subito. 34′ Sameshima tenta il cross al centro, ma Van Veenendaal si fa trovare pronta. 32′ ...

Mondiali di Calcio Femminile – Le azzurre non nascondono le emozioni - la gioia di Bonansea : “alla fine ho pianto” : Le emozioni di Barbara Bonansea dopo la vittoria dell’Italia sulla Cina che regala alle azzurre il pass per i quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile L’Italia di calcio femminile ha staccato oggi pomeriggio il pass per i quarti di finale della rassegna iridata: le azzurre hanno trionfato 2-0 contro la Cina, grazie alle reti di Giacinti e Galli. Un traguardo speciale per l’Italia femminile, che si piazza tra le ...

LIVE Olanda-Giappone 0-0 - Mondiali Calcio Femminile in DIRETTA : Martens segna di tacco - palo di Sugasawa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22′ Match spettacolare fino ad ora, probabilmente stiamo assistendo all’ottavo più equilibrato. 20′ SUGASAWA SFIORA IL GOL DEL PAREGGIO!!! IL DESTRO A GIRO DELLA NUMERO 9 GIAPPONESE SI INFRANGE SUL palo DESTRO! 19′ Tenta subito la reazione il Giappone, che si butta in attacco. 17′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!! Martens segna DI tacco, LA SFERA PASSA IN MEZZO ALLE GAMBE ...

Calcio Femminile - Mondiali 2019 – Valentina Giacinti : “Dedico il gol a mio nonno - paragonatemi ad Alvaro Morata” : Senza se e senza ma è lei la protagonista della vittoria della Nazionale italiana di Calcio femminile contro la Cina, negli ottavi di finale dei Mondiali 2019. A Montpellier Valentina Giacinti ha realizzato, infatti, il suo primo gol in una rassegna iridata, lei che in campionato è sempre particolarmente prolifica. Segnare però con la maglia azzurra ha un sapore speciale e, oltre che alla rete, si è spesa per la squadra, dando una mano costante ...

Mondiali di Calcio Femminile – Un’emozione incredibile - Giacinti tra ringraziamenti e dediche : “è per la famiglia - gli amici e chi mi vuole bene” : L’Italia vola ai quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile 2019: le emozioni di Valentina Giacinti dopo la sfida contro la Cina Giacinti è l’azzurra che ha sbloccato il match oggi tra Italia e Cina, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile, in corso in Francia. La calciatrice italiana è stata tra le protagoniste indiscusse della partita di oggi, e anche grazie al suo grande contributo ...

LIVE Olanda-Giappone 0-0 - Mondiali Calcio Femminile in DIRETTA : subito palo per Miedema! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9′ Inizio di partita incandescente! 7′ Sarà corner per l’Olanda. 6′ paloOOOOOOOOO! MIEDEMA TIRA UNA BORDATA DI DESTRO, LA PALLA VIENE DEVIATA DALLA DIFESA NIPPONICA E FINISCE SUL palo LATERALE DESTRO! 5′ Molto fallosa l’Olanda in questi primi minuti, il Giappone muove bene palla. 3′ Le olandesi punteranno sulla fisicità, le giapponesi, invece, sulla ...

Mondiali di Calcio Femminile – Traguardo incredibile per le azzurre : l’Italia ai quarti - le FOTO più belle del match contro la Cina : Le FOTO più belle della sfida tra Italia e Cina valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile 2019 L’Italia è ai quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile: le azzurre guidate dal ct Bertolini hanno mandato al tappeto oggi pomeriggio la Cina agli ottavi di finale, regalando a tutti i tifosi italiani un sogno incredibile. Un Traguardo strepitoso quello raggiunto da Giacinti e compagne che dopo un po’ di ...

Risultati Mondiali di Calcio Femminile 2019/ Italia ai quarti! Diretta gol live : Risultati Mondiali di calcio femminile 2019: Diretta gol live score delle partite degli ottavi di finale in programma oggi, 25 giugno. In campo Italia Cina.

Mondiale di Calcio Femminile : le Azzurre volano ai quarti - Italia-Cina 2-0 : Vittoria da favola per l’Italia contro la Cina negli ottavi di finale del Mondiale femminile. La selezione di Milena Bertolini s’impone 2-0 grazie alle reti di Giacinti e Galli e strappa il pass per i quarti di finale dove affronterà la vincente di Olanda-Giappone (stasera ore 21). Prestazione solidissima da parte delle Azzurre, perfette in difesa ...

LIVE Olanda-Giappone 0-0 - Mondiali Calcio Femminile in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale. Formazioni ufficiali. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:42 Il direttore del match sarà l’honduregna Melissa Borjas, che verrà assistita dalle connazionali Perello Shirley e Chantal Boudreay. 20:40 Il fischio d’inizio al Roazhon Park di Rennes (Francia) è programmato alle ore 21:00. 20:38 Un’Italia stupefacente ha da poco battuto 2-0 la Cina, la vincitrice di Olanda-Giappone se la dovrà vedere proprio contro le ragazze di ...

LIVE Italia-Cina 2-0 - Mondiali Calcio Femminile in DIRETTA : azzurre magiche - siamo ai quarti di finale! Bertolini : “Regalo meraviglioso” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Cina 2-0 LE PAGELLE DI ITALIA CINA 2-0 IL TABELLONE DEI quarti DI FINALE DEI Mondiali DI calcio femminile 2019 MILENA Bertolini: “UN RISULTATO MERAVIGLIOSO, UN REGALO QUELLO CHE CI siamo FATTE” 19.57 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo! 19.56 Sabato 29 giugno, alle ore 15.00, le azzurre sfideranno ai quarti di finale la ...

Calcio Femminile - Milena Bertolini : “Un regalo meraviglioso. Il tifo ci aiuta a superare i nostri limiti” : Una giornata che ci rimarrà nel cuore e nel cervello. Il Calcio femminile italiano fa la storia grazie alla Nazionale di Milena Bertolini che, per la prima volta nella storia, supera un turno ad eliminazione diretta di una rassegna iridata. Le nostre portacolori si sono rese protagoniste di questa impresa, sconfiggendo 2-0 la Cina grazie alle marcature di Valentina Giacinti e di Aurora Galli. Un 2-0 in un match assolutamente non facile, a ...

Mondiali di Calcio Femminile – L’Italia vola ai quarti - tutto l’entusiasmo del ct Bertolini : “non c’è stato bel gioco - ma siamo state ciniche” : Le parole del ct azzurro Bertolini dopo la vittoria dell’Italia sulla Cina agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile in corso in Francia Un pomeriggio incredibile con le azzurre del calcio: l’Italia femminile ha battuto la Cina staccando il pass per i quarti di finale dei Mondiali 2019, in corso in Francia. Un traguardo incredibile, storico, con le calciatrici italiane che stanno regalando un sogno a tutti i loro ...

LIVE Olanda-Giappone 0-0 - Mondiali Calcio Femminile in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:32 Sono già state rese note le formazioni ufficiali. 20:30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Giappone, ultimo ottavo di finale del Mondiale di calcio femminile 2019. Classifica marcatrici Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Giappone, ottavo di finale del Mondiali di calcio femminile 2019, che si giocherà questa sera, alle ore 21:00 al Roazhon Park di Rennes ...