Romolo + Giuly | cambio di stagione | il prequel web ai nuovi episodi con René Ferretti

(Di lunedì 24 giugno 2019) Da lunedì 24 giugno e fino al 12 agosto in esclusiva su Mondofox.it e su Sky On Demand, arrivaDI, ildella secondadi: la guerra mondiale italiana, che andrà poi in onda a settembre su FOX (su Sky, sulle frequenze del canale 112) e ripartirà da dove ci eravamo lasciati. Composto da diecida tre minuti ilideato per il web, che dal 13 agosto sarà visibile anche su Fox (Sky, 112), si apre in un luogo metafisico chiamato “Limbo dei personaggi”, dove i protagonisti delle serie tv vengono relegati in attesa di capire se ci sarà una prossimae se ne faranno parte. Tra questi, a sorpresa, appare uno dei protagonisti più amati di Boris, il vulcanico regista, ovviamente interpretato da Francesco Pannofino.di, il castdiriprende ...

