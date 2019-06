Lionel Messi Van Gaal | ' Lui e Neymar individualisti | preferisco Milner!'

L’uomo del giorno – Lionel Messi - ‘artista’ del pallone : il sogno è vincere con l’Argentina : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi il più grande di tutti, o comunque tra i migliori di sempre: Lionel Messi, che compie 31 anni. Compito arduo definire se si tratti del migliore di tutti i tempi, tra l’attuale paragone con Cristiano Ronaldo e i suoi ‘fallimenti’ con l’Argentina, ma l’opportunità per riscattarsi con l’Abiceleste è ghiotta, nonostante un ...

Buon compleanno Renzo Arbore - Nella Ottolenghi - Lionel Messi… : Buon compleanno Renzo Arbore, Nella Ottolenghi, Lionel Messi… …Cesare Romiti, Emilio Fede, Natalia Aspesi, Marisa Borroni, Giorgio Bogi, Gloria Christian, LoRenzo Pilat, Edoardo Vianello, Andrea Monorchio, Augusto Fantozzi, Vittorio Storaro, Gabriele Cimadoro, LoRenzo del Boca, Massimo Bitonci, Vladimir Luxuria, SereNella Fucksia, Alessandra Moretti, Luca Angeletti, Francesco Bonifazi, Edoardo Frau, Yari Orrù, Gianni Munari, Chiara de ...

Lionel Messi si mette in gioco e lancia una linea di abbigliamento : Lionel Messi, Capitano del Barcellona e della Nazionale Argentina, con ben cinque palloni d’oro all’attivo, smette per un attimo i panni da giocatore e indossa quelli di imprenditore. Seguendo le orme di molti altri celebri sportivi, nei prossimi mesi dovrà dare prova di talento anche in un altro campo, quello della moda. A luglio infatti farà il debutto la sua linea di capi e accessori creata da MGO, società dal ...

Lionel Messi lancia il suo brand. Con lui - Ginny Hilfiger : Lui, criptico: sul suo profilo Instagram pubblica solo una foto a riguardo, nessun commento. Lei, entusiasmo alle stelle, posta la stessa foto (la vedete qui sotto) e spoilera tutto, non si contiene. Come darle torto? In fondo, non è solo l’ennesima celebrità tra mille che, stanca di essere solo testimonial o ambassador di un brand, debutta nel fashion business con una sua propria linea. Qui si parla di uno dei più grandi giocatori di calcio di ...

Elezioni europee 2019 : tessera elettorale a Lionel Messi - le origini italiane : Elezioni europee 2019: tessera elettorale a Lionel Messi, le origini italiane Il prossimo 26 maggio 2019 si terranno le Elezioni europee. Sarà la prima volta al voto dopo le Elezioni politiche del 2018 a cui è seguita la formazione del governo del cambiamento composto da M5S e Lega. Sarà quindi anche una grande occasione per testare – anche se si tratta di Elezioni diverse – il gradimento dell’elettorato nei confronti di ...

L’Italia ‘chiama’ Lionel Messi - la Pulce attesa a Recanati per… votare : recapitato il certificato elettorale : Il Comune di Recanati ha inviato il certificato elettorale a Lionel Messi, legato alla città marchigiana grazie al trisavolo Angelo Lionel Messi potrebbe recarsi a Recanati per esprimere il proprio voto nelle prossime elezioni amministrative ed europee, in programma il 26 maggio 2019. AFP/LaPresse Un legame, quello tra la stella argentina e la città di Leopardi, che nasce nel 1866, quando il suo trisavolo Angelo Messi lascia il Comune ...

Lionel Messi - il comune di Recanati gli manda la scheda elettorale : “Il padre chiese l’iscrizione all’anagrafe” : Lionel Messi invitato a votare alle elezioni comunali italiane e alle europee. Il campione del Barcellona – reduce dall’ottima prestazione in semifinale di Champions League contro il Liverpool – risulta essere infatti iscritto all’anagrafe del municipio di Recanati, nelle Marche, ed in particolare nel registro dei residenti all’estero (Aire). Secondo quanto riferisce il sindaco Francesco Fiordomo, gli impiegati in questi giorni ...

Lionel Messi - la pulce argentina ha raggiunto l’ennesimo record : Lionel Messi non smette di stupire e di battere record. L’altra sera nella semifinale contro il Liverpool, con una doppietta, ha raggiunto le 600 reti in carriera.Calcio estero, Sudamerica, Storie, Lionel Messi / Ho spulciato qua e là per scovare qualche aneddoto curioso su questo extraterrestre del pallone, considerando il fatto che, essendo conosciuto a livello planetario, riempie spesso le cronache dei giornali.Il suo nome completo ...

Lionel Messi - Paolo Bargiggia massacra Mario Balotelli : 'Tu un giocatore? Ti dico io come fai i soldi' : Il giornalista Mediaset Paolo Bargiggia ha risposto duramente a Mario Balotelli, che sui social aveva commentato il gol numero 600 di Lionel Messi con il Barcellona. Dopo quella rete spettacolare, ...

Lionel Messi lanciato verso il Pallone d’Oro 2019? La Pulce punta al sesto sigillo e al sorpasso su Cristiano Ronaldo : Siamo soltanto al 2 maggio ma il Pallone d’Oro 2019 sembra già essere assegnato con largo anticipo. Lionel Messi sembra essere lanciato verso la conquista del prestigioso riconoscimento riservato al miglior calciatore della stagione, l’argentino ha già alzato al cielo il premio per cinque volte e ora punta al sesto sigillo per operare il sorpasso su Cristiano Ronaldo (CR7 è a quota 5, ha vinto nel 2018). Al momento nessuno sembra ...

Barcellona-Liverpool - la stampa europea celebra Lionel Messi : “è il papà del calcio” [GALLERY] : La doppietta rifilata al Liverpool ha messo Lionel Messi al centro dell’attenzione mediatica europea, facendolo finire su tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi Tutta l’Europa ai piedi di Lionel Messi, capace di disintegrare il Liverpool con due prodezze utili per tagliare il traguardo dei seicento gol con la maglia del Barcellona. Un tocco a porta vuota dopo un perfetto controllo di petto e una punizione supersonica, ...