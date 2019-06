La prima scarpa-ciabatta è una cosa assurda

wired

(Di lunedì 24 giugno 2019) Con il caldo estivo indossare le scarpe non è sempre la soluzione migliore per i piedi. Ma neppure le ciabatte garantiscono sempre la comodità richiesta. Dalla volontà di trovare una via di mezzo sono nate le Flip-Shoe, che come indica il nome rappresentano un incrocio tra scarpe e infradito. Secondo il team di Link, la startup israeliana che ha creato queste calzature dal peso piuma, sono ideali per andare a lavoro o fare yoga e shopping, ma anche perfette da indossare in spiaggia o in piscina. La società sostiene che si possono utilizzare anche sullo skateboard e per andare in bici, ma su questi ultimi casi resta qualche dubbio. Ad ogni modo, la particolare forma delle Flip-Shoe assicura protezione alle dita e riduce la sudorazione del piede, contando su una tecnologia che favorisce la traspirazione. Sarà per il loro aspetto decisamente non convenzionale, o forse per la curiosità che ...

