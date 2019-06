James Middleton | che ha una vita separata dai parenti reali | «Non sono solo il fratello

vanityfair

(Di lunedì 24 giugno 2019)va a trovare la sorella Pippa in ospedaleva a trovare la sorella Pippa in ospedaleva a trovare la sorella Pippa in ospedaleva a trovare la sorella Pippa in ospedaleva a trovare la sorella Pippa in ospedalesta meglio. Il «fratellino» 31enne di Kate, 37, e Pippa, 3, lo scorso gennaio aveva rivelato a sorpresa – in una lettera aperta – di aver sofferto di depressione («Non ètristezza, è un cancro della mente. Non è una sensazione, ma un’assenza di sentimenti»). Da alloraha trovato una nuova fidanzata (l’esperta finanziaria francese Alizee Thevenet, 29), è andato a un altro royal wedding, e ha eto una ricaduta. «La depressione è stata paralizzante. È ciò che ti tiene a letto, mentre l’ansia ti fa sentire in colpa di essere lì», ha spiegato a Tatler. A ...

fossiFiga : Notevolissime foto di James Middleton per il Tatler. - bionditudo : Nuovissima foto di James Middleton con i suoi cagnolini, l’amore ????? #JamesMiddleton -