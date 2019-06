Fao | il nuovo direttore generale è il cinese Qu Dongyu | per 30 anni si è occupato di

Fao - il cinese Qu Dongyu nuovo direttore : 18.00 Il cinese Qu Dongyu è il nuovo direttore generale della Fao. E' stato eletto con 108 voti su 191. Qu, 56 anni, attuale vice ministro per l'Agricoltura e gli affari rurali, succede al brasiliano Jose Graziano da Silva, in carica dal 2011. Oggi "è una data storica, un nuovo trampolino" per l'agricoltura e l'alimentazione nel mondo, ha commentato il nuovo dg, primo cinese ad assumere questo incarico, assicurando il suo impegno a "essere ...

Il cinese Qu Dongyu è il nuovo direttore generale della Fao : Qu Dongyu è il nuovo direttore generale della Fao. Il candidato cinese è stato eletto con 108 voti favorevoli su 191, ha superato Catherine Geslain-Lanèelle, candidata francese sostenuta dall’Unione europea, che ha ottenuto 71 voti. 12 preferenze per il candidato georgiano Davit Kirvalize. L’impegno a lavorare per un futuro migliore per tutti è stato espresso dal nuovo direttore generale, al quale il ...

