Cagliari | il saluto di Padoin | “Ho vissuto 3 anni meravigliosi | avrei voluto proseguire”

(Di lunedì 24 giugno 2019) Le strade di Simonee delsi separano. Per l’ex Juventus non è arrivato il rinnovo, ma il calciatore ha ringraziato e salutato società e città con un post su Instagram: “Carissimi amici, dopo treintensi e bellissimi è arrivato il momento di salutare ciò che per me e la mia famiglia ha rappresentato la nostra casa:proseguire questo percorso il più a lungo possibile ma non sempre le cose vanno come si desidera”. Caos in Serie A e Serie B, la Procura indaga su-Frosinone: in arrivo i deferimenti? “Nonostante il dispiacere – scrive ricordando le ultime stagioni – rimangono dentro di me solamente i ricordi stupendi di questi 3vissuti qui”. Poi i ringraziamenti. Ai compagni, agli allenatori, agli staff, ai tifosi. E alla società. “Mi ha dato fiducia una volta lasciata la Juve e mi ha ...

