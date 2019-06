Sparò al ladro | per i giudici è innocente ma il Tar gli toglie l' arma

Sparò e ferì un ladro in casa : confermati i 4 anni in Appello |Lui : "In Italia meglio fare i delinquenti" : Walter Onichini è stato ritenuto colpevole di tentato omicidio per aver sparato a un uomo che si era introdotto nella sua villetta nel 2013. Poi Onichini lo caricò, ferito, in auto e lo abbandonò a un chilometro da casa.

Padova - Sparò a un ladro e abbandonò il corpo a un chilometro da casa. Condannato in Appello a 4 anni e 11 mesi : Confermata anche in Appello dal Tribunale di Venezia la condanna a 4 anni e 11 mesi nei confronti di Walter Onichini, il commerciante di Legnaro, in provincia di Padova, che sparò a un uomo che si era introdotto nella sua villetta assieme ad altri per un furto, la notte del 22 luglio 2013. L’imputato, che risponde all’accusa di tentato omicidio, aveva poi trasportato il ferito in auto per abbandonarlo a un chilometro circa da ...

Ladro ucciso a Ivrea - l’autopsia rivela : il tabaccaio Sparò alle spalle dal balcone : Franco Iachi Bonvin non sarebbe sceso in cortile durante il furto e non avrebbe fatto fuoco dopo una colluttazione con i malviventi

Fredy Pacini - vince la legittima difesa : Sparò al ladro e lo uccise - viene archiviato : Il gommista Fredy Pacini non sarà più processato per omicidio dopo che lo scorso 28 novembre sparò alcuni colpi di fucile nella sua officina a Monte San Savino, in provincia di Arezzo, uccidendo Mircea Vitalie, 29 anni, che insieme al suo complice aveva fatto tentato di rapinare la rivendita di gomm

