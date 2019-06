Si diffonde la notizia di Gigi Simoni morto | ma è solo una bufala a mezzanotte del 24

optimaitalia

(Di lunedì 24 giugno 2019) Sta prendendo piede in questi minuti ladi. L'ex tecnico di Inter e Napoli, come tutti gli appassionati di calcio sanno, nella giornata di sabato è stato colto da un malore e le sue condizioni sono subito apparse gravi. Tuttavia, fonti vicine all'allenatore fanno sapere che in realtà si tratta di una. Esattamente come avvenuto pochi giorni fa con Eminem, dunque, siamo al cospetto di una fake news di pessimo gusto, a maggior ragione se pensiamo che il protagonista di questa vicenda sia effettivamente in pericolo di vita. Insomma, va smentita nel modo più assoluto ladi, mentre un aggiornamento sulle sue condizioni lo possiamo tranquillamente condividere. Secondo quanto riportato dal sito Ysport, più in particolare, rispetto a ieri il tecnico è stabile. Si trova ancora ricoverato al reparto di terapia intensiva presso ...

