Formula 1 – Leclerc | i miglioramenti della Ferrari e il duello con Bottas | “volevo fargli

Formula 1 – Hamilton grato alla squadra - Bottas insoddisfatto e Leclerc sorridente : le parole dei protagonisti del Gp di Francia : Hamilton euforico, Bottas scontento e Leclerc sereno: le parole dei protagonisti del Gp di Francia 2019 al termine della gara al Paul Ricard Lewis Hamilton ha conquistato oggi la sua 79ª vittoria al Gp di Francia. Una gara senza particolari preoccupazioni per il britannico della Mercedes, che grazie al secondo posto di Bottas, regala al team l’ennesima doppietta. Al Paul Ricard è riuscito ad ottenere un ottimo podio il giovane ...

Formula Uno - nel Gp di Francia è di nuovo doppietta Mercedes : Hamilton davanti a Bottas. Leclerc 3° - Vettel giù dal podio : Lewis Hamilton domina il Gp di Francia dal primo all’ultimo giro e conquista la sesta vittoria stagionale. La festa Mercedes è completata dal secondo posto di Valtteri Bottas, che ha vinto il testa a testa con il ferrarista Charles Leclerc per il secondo posto. Sebastian Vettel, che partiva in settima posizione, chiude al quinto posto. L'articolo Formula Uno, nel Gp di Francia è di nuovo doppietta Mercedes: Hamilton davanti a Bottas. ...

Formula 1 - strano team radio all’indirizzo di Vettel : Leclerc fa chiarezza in conferenza stampa : Il pilota monegasco ha spiegato in conferenza stampa il motivo del team radio rivolto a Vettel durante le qualifiche Terzo posto in griglia per Charles Leclerc, avvicinatosi alle Mercedes in qualifica senza però riuscire ad impensierirle. Un risultato comunque molto positivo rispetto a quello del compagno di squadra, solo settimo al termine di una prestazione non proprio da incorniciare. Photo4/LaPresse Durante le qualifiche, ha sorpreso ...

Formula 1 – Hamilton punzecchia Bottas e Vettel - lanciata la sfida a Leclerc [VIDEO] : Lewis Hamilton snobba Vettel e Bottas: il britannico lancia la sfida a Leclerc in vista del Gp di Francia di domani E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Francia 2019: il britannico della Mercedes ha conquistato oggi la prima posizione della griglia di partenza della gara francese, seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas e dal ferrarista Charles Leclerc. Un risultato che fa sorridere Lewis Hamilton, che dopo quanto accaduto ...

Formula 1 – Hamilton ringrazia il team - Bottas si accontenta e Leclerc spera in una lotta in gara : le parole dei protagonisti delle qualifiche in Francia : Un Hamilton soddisfatto si congratula col team, Bottas pensa già alla partenza di domani e Leclerc spera in una bella battaglia: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Francia 2019 86ª pole position per Lewis Hamilton oggi in pista al Paul Ricard: il britannico della Mercedes partirà domani dalla prima posizione in griglia al Gp di Francia 2019, seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas e da Charles Leclerc. qualifiche ...

Formula 1 – Leclerc non vuole distrazioni : “avversari? Dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi” : Leclerc soddisfatto dopo la prima giornata in pista al Paul Ricard: le parole del monegasco della Ferrari dopo le prime sessioni di prove libere del Gp di Francia Sono le Mercedes le più veloci al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Francia, con le Ferrari che inseguono le monoposto di Bottas e Hamilton. Terzo posto per Leclerc, sereno e soddisfatto del lavoro svolto in pista oggi al Paul Ricard: “nel complesso ...

Formula 1 - la rivelazione di Leclerc : “la penalità a Vettel? Anche se l’avessi saputa…” : Il pilota monegasco ha espresso le proprie sensazioni in vista del Gp di Francia, ritornando Anche sulla penalità inflitta a Vettel Il terzo posto ottenuto in Canada ha rappresentato una notizia positiva per Charles Leclerc, soprattutto dopo il disastroso week-end di Monaco, concluso anzitempo dopo il contatto con Hulkenberg. Photo4/LaPresse L’obiettivo del monegasco in Francia è quello di migliorare in qualifica, laddove ancora non ...

Formula 1 – I piloti diventano calciatori - da Leclerc a Ricciardo : tutti in campo per Jules Bianchi al Gp di Francia : piloti in campo per una giusta causa: Ricciardo, Leclerc, Gasly e Massa diventano calciatori per Jules Bianchi E’ tutto pronto al Paul Ricard per il nuovo round della stagione 2019 di Formula 1. Dopo la gara di Montreal e tutto il caos che ne è conseguito, i piloti sono adesso carichi e motivati a tornare in pista e battagliare per andare a caccia della vittoria e di un buon risultato. In attesa di ascoltare le parole dei piloti ...

Formula 1 – Leclerc motivato in vista del Gp di Francia : “sono convinto di poter fare bene” : Charles Leclerc carico e motivato in vista del nuovo appuntamento stagionale: le parole del monegasco della Ferrari alla vigilia del Gp di Francia E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di Formula 1: dopo la tanto discussa gara di Montreal i piloti non vedono l’ora di tornare in pista, in Europa, per un nuovo appuntamento della stagione 2019. Occhi puntatissimi sulla Ferrari ed in particolar modo su Vettel, che andrà ...

Formula 1 – Retroscena Vettel - Seb ha rischiato anche il secondo posto : Leclerc non sapeva della penalità : Il pilota monegasco ha rivelato nel post gara di non essere a conoscenza della penalità inflitta a Vettel, dal momento che la squadra non gliel’ha segnalata Sebastian Vettel avrebbe potuto perdere anche il secondo posto se la gara fosse durata qualche giro in più, vista la rimonta nel finale di Charles Leclerc che avrebbe potuto farlo scivolare ancora più giù. Photo4/LaPresse Il pilota monegasco si è fermato ad un secondo effettivo ...

Formula 1 - Vettel raggiunge Hamilton e Leclerc nel retro podio : il clima diventa glaciale [VIDEO] : Subito dopo la sfuriata arrivata a fine gara, Vettel raggiunge Hamilton e Leclerc nel retro podio: il clima diventa subito gelido Situazione stranissima e paradossale quella vissuta nel retro podio, poco prima della premiazione successiva al Gran Premio del Canada. Lewis Hamilton e Charles Leclerc attendono pazienti di essere chiamati dagli organizzatori, ma Vettel ancora non si vede. Il tedesco arriva poco dopo, facendo calare il gelo ...

Formula 1 – Hamilton punge Vettel che non si presenta alle interviste - Leclerc difende il team : le parole del parco chiuso : Hamilton difende la propria posizione, Leclerc si dichiara deluso e Vettel non si presenta alle interviste: le parole del parco chiuso Lewis Hamilton trionfa nel Gp del Canada, settima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota inglese della Mercedes, al quinto successo stagionale e al 78° della carriera, sale sul gradino più alto del podio grazie alla sanzione che priva Sebastian Vettel della vittoria. photo4/Lapresse Una situazione che ...

Formula 1 – Ferrari - ansia Leclerc : il monegasco è under investigation e rischia di retrocedere in griglia : Charles Leclerc è under investigation dopo le qualifiche del Gp del Canada: contestato il taglio di una chicane nel Q2. Il monegasco rischia 3 posizioni di penalità Neanche il tempo di festeggiare la pole position di Sebastian Vettel che la Ferrari ha subito un nuovo problema. La scuderia di Maranello attende l’esito di un’investigazione che ha come oggetto una manovra fatta da Charles Leclerc durante il Q2 delle qualifiche. Il ...