Scherma | Europei 2019 | l’Italia è in semifinale nella spada femminile! Le azzurre battono

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : spadiste in semifinale! Attesa per gli sciabolatori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.17: In pedana Italia e Georgia. Cominciano Curatoli e Mardaleishvili. 12.12: Sarà Italia-Russia in semifinale. 35-31 per le russe contro l’Ucraina. 12.08: Alle 12.20 appuntamento con il quarto di finale della sciabola maschile tra Italia e Georgia. 12.04: Adesso l’Italia sfiderà la vincente di Russia e Ucraina. 24-24 prima dell’ultimo assalto. Anche in chiave medagliere ...

Scherma - Europei 2019 : le spadiste azzurre volano ai quarti - superato Israele : L’Italia avanza ai quarti di finale nella gara a squadre della spada femminile agli Europei 2019 di Scherma. L’ultima giornata sulle pedane di Düsseldorf (Germania) si apre con la netta vittoria del quartetto formato da Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alice Clerici, che hanno superato Israele (Yana Botvinik, Nikol Gavrielko, Ekaterina Davidzon e Dar Hecht) con il punteggio di 45-29. Un assalto sempre condotto dalle nostre ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : spadiste ai quarti di finale. Attesa per gli sciabolatori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50: Il quarto di finale è in programma alle 11.20. 10.48: Adesso la sfida all’Estonia, che ha battuto la Gran Bretagna 45-25. 10.46: ITALIA AI quarti! 45-29 per le azzurre. 10.43: 38-25. Italia sempre comodamente avanti. 10.40: 34-23 per l’Italia quando comincia l’ultimo assalto. 10.38: 30-22 per l’Italia. 10.33: Italia-Israele 25-17. Si avvicina la qualificazione ai ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : in pedana le spadiste negli ottavi. Attesa per gli sciabolatori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00: Iniziato l’ottavo di finale tra Italia ed Israele. 9.57: Tutto pronto per gli ottavi di finale della spada femminile 9.50: Tra pochi minuti in pedana la sfida tra Italia e Israele nella spada femminile con in palio un posto nei quarti 9.40: Il Belgio supera 45-30 la Grecia e affronterà la Polonia negli ottavi 9.30: Grecia-Belgio 23-36 9.20: Grecia-Belgio 17-30 9.10: Grecia-Belgio ...

Scherma - Europei 2019 : i tabelloni di oggi e gli avversari degli azzurri. Ultima giornata con sciabolatrici e spadiste : Sesta ed Ultima giornata Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf Si chiude la rassegna continentale di Dusseldorf e a far calare il sipario saranno le prove a squadre della sciabola maschile e della spada femminile. Grande attesa per la sciabola maschile per il quartetto (Luca Curatoli, Aldo Montano, Gigi Samele, Enrico Berrè). L’obiettivo è quello di conquistare la medaglia d’oro. L’Italia è testa di serie ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : l’Italia si gioca il medagliere con sciabola maschile e spada femminile a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi e gli azzurri in gara – La presentazione della terza giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata degli Europei di Scherma. Si chiude la rassegna continentale di Dusseldorf e a far calare il sipario saranno le prove a squadre della sciabola maschile e della spada femminile. L’Italia, finora, è stata molto deludente con ...

Scherma - Europei 2019 oggi : programma - orari e tv (sabato 22 giugno). Tutti gli azzurri in gara : Sesta ed ultima giornata degli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf. Si completa il programma di questa rassegna continentale con le prove a squadre della spada femminile e della sciabola maschile. Sarà un sabato importante per l’Italia che per provare a vincere il medagliere deve conquistare due ori o comunque almeno uno per cercare il sorpasso sulla Francia, attualmente seconda dietro la Russia. GLI azzurri IN gara ...

Scherma - Europei 2019 : niente oro a squadre dal fioretto italiano. Una delusione - ma tutto può cambiare In fretta : La quinta e penultima giornata degli Europei di Dusseldorf 2019, ben organizzati va detto, 33esima edizione in assoluto, porta in dote all‘Italia un’altra medaglia di bronzo dal fioretto a squadre, l’ottava in assoluto finora, con gli ori che restano sempre due. In testa al medagliere però c’è ora la Russia, con 4 successi, seguita dalla Francia che ha un argento in più rispetto all’Italia. Il fioretto italiano ...

Scherma - Europei 2019 : niente oro a squadre dal fioretto italiano. Una delusione - ma tutto può cambiare. In fretta : La quinta e penultima giornata degli Europei di Dusseldorf 2019, ben organizzati va detto, 33esima edizione in assoluto, porta in dote all‘Italia un’altra medaglia di bronzo dal fioretto a squadre, l’ottava in assoluto finora, con gli ori che restano sempre due. In testa al medagliere però c’è ora la Russia, con 4 successi, seguita dalla Francia che ha un argento in più rispetto all’Italia. Il fioretto italiano ...

Scherma - Europei 2019 : Italia quinta nella spada maschile - la Russia conquista il titolo : L’Italia chiude al quinto posto nella gara a squadre della spada maschile agli Europei 2019 di Scherma, che si stanno svolgendo a Düsseldorf (Germania). Il quartetto formato da Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Marco Fichera e Gabriele Cimini, dopo essere stato sconfitto ai quarti di finale dall’Ungheria per 33-28, ha fatto un percorso netto nel tabellone dei piazzamenti. Gli azzurri hanno aperto battendo 45-38 i padroni di casa della Germania. ...

Europei Scherma 2019 – Italia - bronzo nel Fioretto a squadre femminile : superata la Germania padrona di casa : L’Italia conquista il bronzo nel Fioretto a squadre femminile agli Europei di Scherma 2019: le azzurre superano la Germania padrona di casa L’Italia conquista l’ottava medaglia degli Europei di Scherma a Dusseldorf. Sulle pedane tedesche, questa volta arriva il bronzo conquistato dalla squadra femminile di Fioretto. Elisa Di Francisca, Alice Volpi, Arianna Errigo e Francesca Palumbo hanno superato la Germania padrona di ...

Scherma - Europei 2019 : fiorettiste sconfitte dalla Russia. Italia costretta alla finale per il bronzo : Bruttissima sconfitta dell’Italia nelle semifinali della prova a squadre di fioretto femminile agli Europei. Le azzurre si sono arrese alla Russia con il punteggio di 44-32 al termine di una sfida dominata fin dal primo assalto dalle russe. L’Italia sarà così costretta a partecipare alla finalina per la medaglia di bronzo, dove affronterà la Germania. La Russia ha preso il largo fin da subito, portandosi sul 15-8. Nessuna reazione da ...

Diretta Europei Scherma 2019/ Streaming video tv : azzurre fuori in semifinale : Diretta Europei scherma 2019 Streaming video e tv: oggi venerdì 21 giugno a Dusseldorf ancora gare a squadre con spada maschile e fioretto femminile.

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA. Fiorettiste a lezione dalla Russia : è solo finale per il bronzo. Spadisti fuori ai quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25: Finisce qui, con una sconfitta nettissima per l’Italia, maturata nmei primi tre disaastrosi assalti, la semifinale del fioretto femminile. Le azzurre se la vedranno con la Germania per il bronzo, mentre Russia e Francia si affronteranno per l’oro 15.25: Italia-Russia 32-44 15.24: Italia-Russia 31-44 15.23: Italia-Russia 31-43 15.23: Italia-Russia 31-42 15.22: Italia-Russia ...