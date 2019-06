Raid sull’Iran | Trump ferma i caccia 

lastampa

(Di sabato 22 giugno 2019) Mancavano dieci minuti, «le navi erano in posizione, gli aerei in volo». L’America si preparava a colpire l’Iran. Era quasi l’alba nel Golfo Persico, il momento ideale. Donald, come poi ha rivelato lui stesso, si è reso conto che i bombardamenti avrebbero provocato «150 morti». Una punizione «sproporzionata» per la perdita di un drone. Ha rev...

