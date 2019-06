Muore un ragazzo di 32 dopo uno schianto a Marsala | si era sposato un mese fa

Modica - scontro nella notte tra uno scooter e una Bmw : Muore un ragazzo di 15 anni : Un quindicenne di Modica ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto venerdì sera in pieno centro storico nella città barocca iblea. Il ragazzo era alla guida di uno scooter quando si è scontrato con una Bmw. L'impatto violento non ha lasciato scampo all’adolescente che è morto sul colpo.

Roma - ragazzo di 17 anni Muore mentre fa il bagno a Torvaianica : Tragedia a Torvaianica, sul litorale Romano, dove un ragazzo di 17 anni, - ne avrebbe compiuti 18 il prossimo luglio - è morto dopo essersi tuffato in mare. È accaduto oggi...

Vibo Valentia - ragazzo di 27 anni Muore dopo essere stato dimesso dall'ospedale : Una drammatica notizia ci giunge dalla Calabria, dove un ragazzo di soli 27 anni, ha perso tragicamente la vita dopo essere stato ricoverato in ospedale e poi dimesso dopo poche ore dal suo ricovero. Il ragazzo avrebbe perso la vita a causa di problemi respiratori. Sul questo presunto caso di malasanità stanno indagando gli inquirenti che avrebbero già scritto sul registro degli indagati due persone, esattamente due medici che si trovavano in ...

Si tuffa nel lago di Como per festeggiare la fine della scuola - Muore un ragazzo di 15 anni : E’ morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il 15enne che intorno alle 12.30 si era tuffato nel lago di Como dal pontile di villa Geno e non era più riemerso. Il ragazzino, nato in Ghana, ma residente a Gironico, frequentava l’istituto alberghiero Cps di Monte Olimpino. ...

Ragazzo di 16 anni Muore dopo aver giocato per sei ore a PUBG : Furkhan Qureshi, un Ragazzo di 16 anni, ha avuto un arresto cardiaco ed è deceduto dopo una lunga sessione di gioco a Playerunkown's Battlegrounds (PUBG), il battle royale concorrente di Fortnite. È accaduto cinque giorni fa a Madhya Pradesh, India. Stando al referto medico, il giovane non ha retto lo shock dovuto alla sconfitta in una partita online con un suo amico: "Furkhan ha cominciato a giocare subito dopo pranzo e ha continuato per più di ...

A Ostia Muore un ragazzo dopo una rissa : DALL'ITALIA L’Ue chiede chiarimenti all’Italia sul debito pubblico. “Il paese non ha fatto sufficienti progressi per rispettare i criteri del debito del 2018”, ha scritto la Commissione europea in una lettera. Il premier, Giuseppe Conte, ha svolto una serie di incontri: con i vicepremier Luig

Insegue un ladro : ragazzo di 25 anni cade e Muore : L'incidente a Rivarolo, Genova. La vittima è Andrea Corsini, 25 anni: è morto cadendo dalla sua moto mentre cercava di...

Auto precipita dal viadotto e finisce in acqua : Muore 24enne - un altro ragazzo ferito grave : Un giovane è morto e un altro è in gravi condizioni per un drammatico incidente avvenuto all'alba di stamane sull'Autostrada Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo per...

