Facebook fa un passo indietro sulla copertina di Houses Of The Holy dei Led Zeppelin

(Di sabato 22 giugno 2019) La censura alladel discoOf Thedei Ledoperata danei giorni scorsi ha sollevato un polverone. Il disco, il quinto della band di Robert Plant e forte di successi come l'ipnotica No Quarter, fu pubblicato nel 1973 e fu il primo a riportare un titolo vero, contro i quattro precedenti che erano indicati con la semplice successione di numeri ordinali. Laera opera dello studio Hipgnosis e Aubrey Powell aveva scelto un fotomontaggio che mostrava i due fratelli Stefan e Samantha Gates nudi sul Selciato del Gigante in Irlanda del Nord. Per la community di, tuttavia, l'immagine avrebbe violato gli standard della comunità ed è stata censurata. Per rimuovere il ban delladiOf Thedei Ledè stata lanciata anche una petizionepiattaforma Change.org e, per ...

