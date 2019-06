Europei Under 21 calcio | Italia-Belgio 3-1 | azzurri secondi nel girone | serve il miracolo

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) L’ha sconfitto ilper 2-1, ha fatto il proprio dovere ma non è bastato per vincere il proprioeliminatorio degli21. Glini dovevano infatti sperare in una vittoria della Spagna sulla Polonia ma con massimo due gol di scarto, le Furie Rosse hanno dilagato (4-0) e hanno così blindato il primo posto qualificandosi alle semifinali mentre la nostra Nazionale ha chiuso al secondo posto. Per proseguire l’avventura nella rassegna continentale, e qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’deve sperare di essere la migliore seconda e serviranno questi incastri: la Danimarca non deve battere la Serbia con tre gol di scarto e lo stesso vale per l’Austria contro la Germania, contemporaneamente la Romania deve battere la Francia oppure i transalpini devono imporsi con tre reti di scarto. Insomma i ragazzi di Gigi Di Biagio ...

