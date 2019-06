Nuova collaborazione in vista tra Sony e Remedy?

eurogamer

(Di venerdì 21 giugno 2019) Alcuni utenti hanno cominciato a partorire teorie secondo le quali(lo studio di Sam Lake creatore di Max Payne) starebbero avviando unaper un misterioso gioco, probabilmente esclusivo.Come riporta Push Square, il tutto è cominciato lo scorso mese quando Shuhei Yoshida si è recato ad Helsinki per fare visita aed Housemarque, in seguito è stato però lo studio finlandese a far visita a Naughty Dog ed Insomniac Games, in rapida successione. Inoltre in molti hanno pensato al fatto chetende ad incoraggiare collaborazioni con gli studi sotto il suo controllo (anche momentaneo), per questo motivo le teorie in rete si sono moltiplicate in batter d'occhio.Naturalmente tutto questo potrebbe essere solo una coincidenza, per questo motivo vi invitiamo a prendere queste informazioni come semplice speculazione, tuttavia bisogna ammettere che l'occhio di ...

