Maradona dribbla i rumors | “Non ho l’Alzheimer”

(Di venerdì 21 giugno 2019) Il solito dribbling, stavolta contro le malelingue e i 'chiacchieroni' social. Cosi', dopo le voci circolate sulla rete e le rassicurazioni del suo manager, Diego Armandoha deciso di intervenire in prima persona, parlando direttamente ai tifosi e postando su Instagram un videomessaggio in cui chiarisce il suo stato di salute. "Le persone che hanno l'Alzheimer muoiono e io non sto morendo - le parole del 'Diez' - Tanta gente parla solo per creare confusione e a me la confusione non piace", ha detto l'ex 'Pibe de Oro', apparso piuttosto appesantito (frutto presumibilmente degli ansiolitici che prende per la cura del sonno) nel video pubblicato giusto a una settimana di distanza dalla decisione di lasciare la panchina del Deportivo Sinaloa, squadra della seconda divisione messicana, per 'motivi medici'.Da qui l'origine delle voci sulla possibile, grave malattia che hanno ...