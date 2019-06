In cattive acque HTC U11 e U12+ | c’è ancora da aspettare per Android Pie

optimaitalia

(Di venerdì 21 giugno 2019) Una situazione che ha dell'inverosimile quella riguardante i top di gamma HTC U11 e, che avranno bisognodi 2 o 3 mesi per essere aggiornati ad9.0 Pie. La situazione si sbloccherà solo nel momento in cui prenderà piedeQ, major-release successiva (un qualcosa che non fa certamente onore al produttore, ormai lontano dalla cresta dell'onda per le più svariate problematiche). La mole di smartphone per cui elaborare nuove omologazioni software non è eccessiva, eppure il brand taiwanese non sembra riuscire a gestirla.Stando a quanto riportato da 'PhoneArena.com', ed in qualche modo confermato anche da LlabTooFeR, HTC U11 ericeveranno l'aggiornamento ad9.0 Pie solo quando sarà disponibileQ. In realtà un punto di svolta c'era pure stato, quando a maggio venne dato inizio al rilascio dell'upgrade per HTC U11, immediatamente sospeso per ...

nagelberlin : RT @OptiMagazine: In cattive acque #HTCU11 e U12+: c'è ancora da aspettare per Android Pie - OptiMagazine : In cattive acque #HTCU11 e U12+: c'è ancora da aspettare per Android Pie - geppo12 : @CesareSacchetti Poi sai Mattarella deve stare pure attento il CSM è in cattive acque e lui è il presidente.... -