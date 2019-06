Donna con il figlio nel passeggino cammina sul raccordo autostradale | arriva la polizia

Tumore al seno : solo una Donna su 5 sa che il consumo di alcol è un importante fattore di rischio : C’è poca consapevolezza da parte delle donne sul ruolo dell’alcol nell’aumentare il rischio di Tumore al seno. solo una su cinque che frequenta cliniche o si sottopone allo screening mammografico e solo la metà del personale sanitario intervistato sa che l’alcol è un fattore di rischio per questa patologia. Lo spiega uno studio dell’Università di Southampton, pubblicato su Bmj Open, a cui hanno partecipato 238 ...

Marco Paolini : "Vi racconto cos'è successo la notte dell'incidente - ma ancora non riesco a perdonarmi di aver ucciso una Donna" : “Undici mesi dopo quel giorno non è cambiato molto. Posso provare a capire me stesso. Ma non riesco a perdonarmi”. A quasi un anno dalla tragedia, e con una condanna a un anno di reclusione, sospesa per la condizionale, Marco Paolini torna su cosa successe la notte in cui tamponò un utilitaria gettandola fuori strada, uccidendo una donna. Da allora, il regista e attore vive con il peso di avere causato una perdita ...

Salvini : ‘Maledetta ladra - basta figli’. Il post del ministro contro la Donna sorpresa a rubare : Duro sfogo del vicepremier leghista su Twitter scontro la rom Vasvija Husic, liberata e riarrestata per l’ennesima volta in 12 anni perché madre di 11 bambini

Migranti - imbarcazione con 45 persone a bordo sbarca a Lampedusa. A bordo anche Donna incinta e due bambini : Mentre il governo e l’equipaggio della Sea Watch portano avanti da sette giorni l’ultimo scontro sull’autorizzazione allo sbarco dei 43 Migranti a bordo della nave che si trova in attesa a 16 miglia da Lampedusa, un’altra imbarcazione con 45 persone a bordo è arrivata nell’isola approdo della maggior parte delle carrette del mare che partono dalla Libia. A intercettarli, ormai sotto costa, sono state ...

In ospedale le dicono che va tutto bene! Donna incinta muore il giorno dopo : Una insegnante all’ottavo mese di gravidanza è morta ieri all’ospedale di Alessandria. Come riferito dall’Azienda Ospedaliera, il giorno prima, Ingrid Vazzola di 41 anni, si era recata al Pronto Soccorso “e dopo un periodo di osservazione e monitoraggio, le sue condizioni e quelle del bambino risultavano stabili“. Martedì, però, la situazione è precipitata. La Donna è stata ricoverata d’urgenza ed “è stato fatto tutto il possibile per salvarla”.

Salvini sulla ladra bosniaca : “Maledetta Donna - sia messa in condizione di non aver più figli” : “Questa maledetta donna resti in carcere per trent’anni, messa in condizione di non aver più figli e i suoi poveri bimbi vengano dati in adozione a famiglie perbene. Punto”. Sono le parole utilizzate in un tweet dal vicepremier del governo M5s-Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini. La “maledetta” è Vasvija Husic, 32 anni, di origine bosniaca, residente ad Aprilia, soprannominata “Madame ...

William e Kate - incidente a Londra. Una moto della scorta reale investe una Donna : è in gravi condizioni : Il principe William e Kate Middleton sono rimasti coinvolti in un incidente stradale mentre da Kensington Palace stavano raggiungendo il castello di Windsor dove li attendeva la regina Elisabetta per la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. Una moto della polizia della scorta reale dei Duchi di Cambridge ha infatti travolto una signora di 83 anni, ora ricoverata in ospedale in condizioni gravi ma stabili. L’incidente è avvenuto nel ...

A Padova un pensionato litiga con una Donna per un parcheggio e le riga tutta la macchina : litiga con una donna per un posto auto nel parcheggio del centro commerciale. Così, per ripicca, l’anziano pensionato le riga tutta la macchina. È quanto successo - racconta Il Mattino di Padova - fuori dall’Iperlando di Vigonza, nel Padovano:I carabinieri hanno denunciato per danneggiamento G.A.P., ottantenne del posto. Il pensionato aveva bisticciato con una donna di 42 anni per una mancata precedenza in ...

Donna scivola in mare con la sedia a rotelle e muore : Con la sedia a rotelle e' scivolata giu' dalla banchina del porticciolo, finendo in mare: una Donna di 85 anni, Mariuccia Marica, e' morta a Teulada, sulla costa sud occidentale della Sardegna. I carabinieri della Compagnia di Carbonia e della Stazione locale stanno lavorando per ricostruire la dinamica della tragedia. A spingere la carrozzina, da quanto si apprende, sarebbe stata una parente molto stretta, che oggi era andata a prenderla nella ...

Donna uccisa a Carini col tagliabalsa - l'ex convivente indagato per omicidio : "Ho difeso mio figlio - si difende parlando a Repubblica - che era voluto andare in negozio per parlare con la mamma". Le indagini continuano per chiarire la dinamica

Cagliari - tragedia a Teulada : Donna disabile precipita con la carrozzina in mare - annegata : Un bruttissima tragedia si è verificata questo pomeriggio in provincia di Cagliari, precisamente a Teulada, in Sardegna, dove una donna di 85 anni è deceduta dopo essere caduta in acqua con la sua carrozzina. Al momento non si conoscono le esatte cause che hanno determinato questo bruttissimo incidente, all'origine potrebbe esserci stata una distrazione della persona che la stava accompagnando, che secondo alcune fonti sarebbe sua figlia. ...