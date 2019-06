calcioweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) Due giorni fa la tragedia alla stazione di Serramanna: un giovane, il 15enne Gabriele Cipolla, è statoda unmentre attraversava i binari.lutto nel mondo del calcio, un giovane talentoda unNOME e DETTAGLI Il sostituto procuratore Giangiacomo Pilia, che lunedì 24 conferirà l’incarico per l’autopsia e per la perizia tecnica sulche è stato già sequestrato, ha iscritto nel registro degli indagati (per omicidio colposo) ilche era a bordo del mezzo.L'articoloda unil: laCalcioWeb.

CalcioWeb : Calciatore travolto da un treno, indagato il macchinista: la motivazione è grave - infoitinterno : Attraversa i binari, un giovane calciatore muore travolto da un treno. Stava tornando dal mare - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: L’ombra del calcio scommesse che ha travolto la Spagna, potrebbe coinvolgere anche l’Italia. Ci sarebbe, infatti, anche… -