Atalanta | ufficiale l’arrivo di Luis Muriel | il colombiano arriva a titolo definito dal

(Di venerdì 21 giugno 2019) Il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio di, che indosserà la maglia numero 9è un nuovo giocatore dell’, ildefinitivo dal Siviglia, che lo scorso anno lo aveva dato in prestito alla Fiorentina. Questa la nota della società di Percassi: ‘B.C. comunica di aver acquisito adefinitivo dal Siviglia il calciatore. Il calciatore è nato a Santo Tomás il 16 aprile 1991. Nazionale, dotato di grande velocità, tecnica ed esplosività, è un attaccante che può ricoprire più ruoli sul fronte offensivo.è cresciuto nell’Atletico Junior e nel Deportivo Calì con cui ha giocato le sue prime partite da professionista. Appena maggiorenne si mette subito in luce segnando 9 gol in 10 partite nella Liga Anguila, la serie colombiana. Lo nota l’Udinese che lo acquista ...

