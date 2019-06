Valtteri Bottas | GP Francia 2019 | “Non sapremo mai se la manovra di Seb sia stata

Formula 1 - Valtteri Bottas sfiducia Ferrari e Red Bull : “ecco da cosa dipende il nostro vantaggio” : Il pilota finlandese ha parlato del gap che intercorre tra la Mercedes e le avversarie, sottolineando come non dipenda solo dalle gomme La Mercedes sta dominando il Mondiale 2019 di Formula 1, il team di Brackley ha finora vinto tutte le gare fin qui disputate, con cinque successi di Hamilton e due di Bottas. Photo4/LaPresse Proprio il finlandese ha parlato del gap che intercorre tra le Frecce d’Argento e la coppia Ferrari-Red Bull, ...

VIDEO Valtteri Bottas - che traversone in Q3 - GP Canada 2019 : fortunato il finlandese nelle qualifiche a Montreal : Ha concluso solo in sesta posizione Valtteri Bottas, a bordo della sua Mercedes, le qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019. Il finlandese delle Frecce d’Argento si è reso protagonista di un traversone nel corso delle Q3 che per poco non ha causato un grave danno alla W10. fortunato il finnico, comunque influenzato nel suo ultimo tentativo, dopo quanto avvenuto in precedenza. Di seguito le immagini dell’episodio ...

VIDEO F1 - GP Canada 2019 : nelle FP2 Charles Leclerc precede Sebastian Vettel e Valtteri Bottas : Ferrari davanti a tutti nelle FP2 del GP del Canada, valido per il Mondiale di F1, con Charles Leclerc a precedere il compagno di squadra Sebastian Vettel. Al terzo posto la Mercedes di Valtteri Bottas. Indietro Lewis hamilton, che è andato a toccare con la posteriore destra uno dei muretti del circuito Gilles Villeneuve, rovinando la sua Mercedes e dovendo così terminare anzitempo le prove libere. LA CLASSIFICA AL TERMINE DELLE FP2 DEL GP DEL ...

F1 - Classifica FP2 GP Canada 2019 : Charlse Leclerc e Sebastian Vettel davanti a tutti! Molto vicino Valtteri Bottas : Charles Leclerc firma il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP Canada 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa in questo weekend sul circuito di Montreal. Il pilota della Ferrari fa segnare 1:12.177 (circa sei decimi in meno del miglior tempo di Hamilton nelle FP1) e precede il compagno di squadra Sebastian Vettel, staccato di appena 0.074, mentre è Molto vicina la Mercedes di Valtteri Bottas, il quale si Classifica terzo a 0.134. Di ...

Valtteri Bottas F1 - GP Canada 2019 : “Non ho paura di nessuno. Mi aspetto una lotta sul filo dei millesimi” : Da domani si comincerà a girare sul tracciato di Montreal (Canada), sede del settimo round del Mondiale 2019 di F1. Dopo il weekend di Montecarlo, è il momento di quello nordamericano, su di una pista dalle caratteristiche completamente diverse: grandi accelerazioni e frenate, dove la potenza del motore conta molto. Ai nastri di partenza del fine settimana canadese, Lewis Hamilton si presenta da leader con 17 lunghezze vantaggio sul compagno di ...

Formula 1 - esilarante Valtteri Bottas in conferenza stampa : “posso farvi io una domanda?” [VIDEO] : Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas è un finlandese molto appassionato di hockey e ieri giocava la sua Nazionale… Valtteri Bottas show durante la conferenza stampa dei piloti Mercedes con al suo fianco il compagno Lewis Hamilton. Il pilota ha chiesto di poter fare una domanda ai giornalisti, presentandosi prima in modo ironico. Da buon finlandese è un amante degli sport invernali, dunque una volta presa la parola ha domandato: ...

Valtteri Bottas F1 - GP Monaco 2019 : “Potevo fare la pole ma ho trovato traffico prima del tentativo finale” : Valtteri Bottas partirà in seconda posizione domani nel GP di Monaco 2019. Il finlandese non è riuscito a strappare la quarta pole position di fila, cedendo di 82 millesimi al compagno Lewis Hamilton. La Mercedes conferma la sua superiorità e i due compagni sembrano destinati a battagliare per la vittoria in gara, con la Red Bull di Max Verstappen pronta ad approfittare di qualsiasi occasione concessa. Il finlandese si è dichiarato deluso dal ...

Valtteri Bottas F1 - GP Monaco 2019 : “Vogliamo spingere al massimo - anche per onorare Niki Lauda” : Si apre un weekend particolare per Valtteri Bottas e la Mercedes. L’addio a Niki Lauda di poche ore fa ha segnato profondamente il team che, nonostante tutto, si prepara per il fine settimana del Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno. Sul circuito cittadino più famoso del mondo il nativo di Nastola vuole puntare al massimo della posta per onorare nel migliore dei modi il ricordo dell’ex presidente onorario della scuderia di ...

Formula 1 – Bottas al Gp di Monaco con Lauda nel cuore : Valtteri sostituto di Hamilton in conferenza con un pensiero speciale per Niki : Bottas sostituto di Hamilton in conferenza stampa a Monaco: le parole del finlandese della Mercedes alla vigilia del sesto Gp della stagione 2019 di Formula 1 Uno dei weekend di gara più affascinanti del calendario è ormai alle porte: i piloti di Formula 1, in lutto per la scomparsa di Niki Lauda, sono pronti per dare il via ufficiale al Gp di Monaco. Come da tradizione, i campioni delle quattro ruote sono stati protagonisti oggi, di ...

VIDEO Valtteri Bottas : “Ho avuto un problema con la frizione - peccato per la partenza. Felice per la quinta doppietta” : Valtteri Bottas ha conquistato il secondo posto nel GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il finlandese ha concluso la gara alle spalle di Lewis Hamilton e ha perso il primato in classifica generale ora occupato dal compagno di squadra. Il pilota della Mercedes ha analizzato la sua prova al termine della gara andata in scena a Barcellona: “Alla prima curva eravamo vicini io, Vettel, Hamilton. C’è stato un comportamento un ...

VIDEO Sebastian Vettel-Valtteri Bottas - confronto nel terzo settore del GP Spagna : la Mercedes rifila mezzo secondo alla Ferrari! : La Ferrari è in grandissima difficoltà nel terzo settore del circuito di Barcellona, al Montmelò le Rosse pagano più di mezzo secondo di distacco dalla Mercedes soltanto nell’intermedio conclusivo e questo ha fatto la differenza nelle qualifiche del GP Spagna: Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno soppiantato Sebastian Vettel e Charles Leclerc, prima fila per le Frecce d’Argento con un vantaggio imbarazzante sulle Rosse. Guardiamo ...

F1 - GP Spagna 2019 : Valtteri Bottas fa vacillare le certezze di Lewis Hamilton. E torna lo spettro del 2016… : Sarà per il nuovo look, sarà per il suo nuovo approccio, ma questo Valtteri Bottas sembra essere tutt’altro pilota rispetto a quello che si era potuto notare nelle precedenti uscite in F1. Lui che era stato soprannominato il “Maggiordomo” di Lewis Hamilton, preposto alla difesa del “Re nero” e al ruolo di numero due, ha deciso di cambiare tutto quello che c’era da cambiare, indossando i panni del leader e di ...

Valtteri Bottas - della Mercedes - partirà in pole position nel GP di Spagna di Formula 1 : Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di Formula 1, che si correrà domenica pomeriggio sul circuito di Barcelona-Catalunya. Dietro di lui partirà l’altro pilota della Mercedes e campione del mondo in

Che… Bottas per Hamilton in Spagna! Terza pole consecutiva per Valtteri : altro che ‘nascondino’ per la Ferrari : Valtteri Bottas demolisce Lewis Hamilton: il finlandese della Mercedes in pole position al Gp di Spagna Il Gp di Spagna è finalmente entrato nel vivo: dopo le tre sessioni di prove libere, dominate dalle Mercedes, i piloti sono tornati in pista per le qualifiche sul circuito di Barcellona. I tifosi Ferrari hanno atteso con ansia le qualifiche del Gp di Spagna per capire se i piloti del Cavallino hanno giocato a nascondino durante le prove ...