Marta Vieira da Silvia | la fuoriclasse del calcio femminile paragonata a Pelé

(Di giovedì 20 giugno 2019)da Silva è una calciatrice nata nel 1986. La donna ha 33 anni, indossa la maglia numero 10 del Brasile ed è un attaccante della squadra dell'Orlando Pride. Fin da piccola ha sempre mostrato una grande passione per il, a dispetto della sua infanzia sfortunata, la ragazza diviene un asso nello sport. Il padre lascia la famiglia quando lei ha un anno,cresce con la madre, che mantiene quattro figli facendo la custode. Fin dalla seconda elementare ha dimostrato di essere una stella del. Inizia a giocare nelle squadre locali a 7 anni, più tardi verrà notata da un talent scout che la porterà a giocare nella squadra del Vasco de Gama. Grazie a quest'avvenimento, ha il beneficio di un alloggio gratuito per per lei e i suoi familiari a Rio. A 18 anni si trasferisce in Svezia e nelle quattro stagioni successive vince quattro scudetti e una Coppa Uefa. Grazie alle ...

