Incidenti stradali: due morti e feriti

Una donna è morta e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli sulla A19 Palermo-Catania, nell'Ennese, tra Catenanuova e Gerbini. Lo rende noto la polizia stradale. Le vittime erano su un'auto che da una ricostruzione, stava per fermarsi ed è stata tamponata da un camioncino. Coinvolto un altro veicolo. Il tratto ininteressato è stato chiuso alcune ore. E a Arco (TN) un bimbo di appena tre anni è stato investito e ucciso da un' auto. Inutile la corsa in ospedale.(Di giovedì 20 giugno 2019)