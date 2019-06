Gorizia | tre morti nel crollo di una palazzina

Lutto a Gorizia : tre morti nel crollo della palazzina di viale XX Settembre : E’ un giorno di Lutto a Gorizia. Una violenta esplosione ha spezzato tre vite alle 4,20 di giovedì mattina. La

