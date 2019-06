Il compagno non sente | i bimbi imparano la lingua dei segni

Il compagno di classe non sente : i bimbi imparano la lingua dei segni : Solidarietà: è questa la parola che nella scuola primaria Don Milani di Forlimpopoli, nel Forlivese evidentemente assume più importanza di tutte. Da quell’istituto arriva una bellissima storia di inclusione che riguarda uno dei piccoli alunni, che arrivato a scuola in prima elementare, si è chiuso nel suo silenzio, perché non udente. Ma in quella scuola tutti valgono allo stesso modo e quindi le maestre hanno deciso di aiutarlo e sostenerlo ...

Morte di Antonio - il caso non è chiuso : nuove indagini su madre e compagno : Si riapre il caso della Morte del piccolo Antonio Giglio. È stato il Gip di Napoli Pietro Carola a rigettare la richiesta di archiviazione per Marianna Fabozzi e Raimondo Caputo, indagati per...

Il “compagno” Fico non trova sponde nel Pd : Non è tempo di ricercare una sponda di sinistra all’interno dei Cinquestelle, di questo in casa dem sono ormai convinti. E, in ogni caso, Roberto Fico non sembra essere in grado (né di avere la volontà) di interpretare quel ruolo. Le uscite del Presidente della Camera, l’ultima ieri con la dedica della Festa della Repubblica a migranti e rom, sono apparse in casa dem come estemporanee, prive di una reale portata ...

Non l'ho picchiato io! La mamma del piccolo Leonardo accusa il compagno : Gaia Russo, 22 anni e di nuovo incinta, si discolpa e accusa il compagno : «Non sono stata io». La giovane mamma di Novara è accusata con il compagno Nicholas Musi dell'omicidio del figlio di 19 mesi, ieri ha detto di non aver alzato le mani sul piccolo Leonardo. E lo ha fatto davanti al gip nell'udienza di convalida del fermo. Ma non ha potuto negare la sua presenza nell'appartamento di via Trieste, dove è stato compiuto lo scempio sul corpo ...

NOVARA - BIMBO MASSACRATO : MAMMA ACCUSA compagno/ 'Non ho picchiato io Leonardo' : Leonardo, il BIMBO di 20 mesi MASSACRATO di botte a NOVARA: la MAMMA ora ACCUSA il COMPAGNO 23enne 'Non ho alzato le mani'.

"Non sono stato io". La madre del bimbo ucciso a Novara scarica le colpe sul compagno : “Non sono stata io”: davanti al gip Raffaella Zappatini, si è difesa così Gaia Russo, accusata col compagno Nicholas Musi dell’omicidio del figlio di appena 20 mesi. La giovane ha risposto per oltre un’ora e mezza alle domande del giudice, che si è riservato la decisione sulla convalida dell’arresto. Si è invece di nuovo avvalso della facoltà di non rispondere, come già ...

Bimbo di 2 anni morto a Novara - indagati per omicidio madre e compagno. L'autopsia : «Lesioni non da caduta» : omicidio volontario: è il reato ipotizzato dalla Procura di Novara che ha aperto un fascicolo sul bambino di neppure due anni, Leonardo, morto ieri mattina all'arrivo...

Alain Prost saluta Niki Lauda : “non sei stato solo il miglior compagno di squadra - ma…” : Il messaggio d’addio di Alain Prost a Niki Lauda: le parole dell’ex compagno del pilota austriaco scomparso nella notte “Non sei stato solo il miglior compagno di squadra ma un vero amico e un uomo dal cuor grande. Sei parte della mia vita. Riposa in pace“. Così su Instagram, Alain Prost, ricorda il suo amico ed ex compagno di team alla McLaren, Niki Lauda, scomparso oggi all’età di 70 anni. ...

Gianni Sperti contro il presunto compagno della Prati : 'Non mettetemi dentro questa farsa' : Non finiscono i misteri sul caso delle nozze annullate della showgirl Pamela Prati e sulle voci che girano riguardo all'inesistenza del suo fidanzato. Sui profili social di Mark Caltagirone è apparsa una foto dell'opinionista e ballerino di Uomini e Donne, Gianni Sperti, e nel giro di pochissimo tempo il web si è riempito di commenti e domande riguardo l'identità di Caltagirone, tra cui appunto: Mark Caltagirone è Gianni Sperti? Ovviamente ...

Giro d’Italia - nuova inchiesta doping coinvolge 4 “big” : sospeso un compagno di Nibali - oggi non partirà. E spunta il nome di Petacchi : L’inchiesta Aderlass colpisce il Giro d’Italia: coinvolti 4 ‘big’: sospeso il gregario di Vincenzo Nibali Alla vigilia della partenza della quinta tappa del Giro d’Italia, un nuovo scandalo doping si abbatte sul mondo del ciclismo. L’inchiesta Aderlass, scattata a seguito delle accuse di trasfusioni di sangue da parte di alcuni atleti e delle dichiarazioni dell’ex ct nella nazionale svizzera Hondo, ...

compagnoni a Radio Marte : Il Napoli dovrà rinforzarsi a centrocampo - tra le big solo il Napoli può pensare al calciomercato” : Maurizio Compagnoni ha analizzato il momento del Napoli e della prossima stagione. Le sue dichiarazioni a Radio Marte : “Il secondo posto del Napoli non è mai stato in discussione, avrebbe potuto mettere maggiore pressione alla Juventus, ma non ha fatto male rispetto alle altre. Da quello che mi risulta, non c’è ancora l’accordo totale tra Conte e l’Inter e tra le big solo il Napoli è certo di avere Ancelotti sulla ...

NBA - Perkins massacra il suo ex compagno Ibaka : “non è quello che conosco” : Kendrick Perkins dopo aver lasciato il basket giocato si diletta nel commentare le gare NBA sui social ed in tv “Questo non può essere lo stesso Serge che ho tirato su difensivamente!!!! Dai Serge! Concentrati sul gioco! Gesù Cristo!” Kendrick Perkins ha inscenato il suo consueto show social durante la gara della notte vinta da Philadelphia contro Toronto. L’ex OKC ha bacchettato il suo ex compagno reo d’essere ...

Nella vita bisogna desiderare un compagno - non un marito : E chi lo vuole un marito? Scherzi a parte, ognuno di noi sogna da quando eravamo piccole il principe azzurro, l’abito bianco, la cerimonia, il bouquet, il “vissero per sempre felici e contenti” ma è davvero questo quello di cui abbiamo bisogno per essere felici? No, non è il matrimonio l’obiettivo finale da raggiungere ma il proprio benessere con un’altra persona al proprio fianco. Si, il matrimonio può essere un ...

Ciclismo – Nova Eroica a Edoardo compagnoni - eroico moderno nel paesaggio da favola di Buonconvento : Edoardo Compagnoni si aggiudica la Nova Eroica nel paesaggio da favola di Buonconvento: ieri festa per più di 250 partecipanti a Nova Eroica Family C’è chi, non solo in corsa, ha definito i panorami di Nova Eroica come le immagini che Windows propone ad ogni accensione. Una battuta, certo, che però spiega bene la bellezza del territorio di Buonconvento, della Val d’Arbia e delle Crete senesi che in questo periodo dell’anno regalano ...