Apex Legends | alcuni draghi sono apparsi all' interno del Battle Royale di Respawn

Apex Legends si prepara alla Stagione 2 - il Battle Royale tra fix e novità : La Stagione 2 di Apex Legends è ormai in procinto di prendere il via. Un momento molto particolare per il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts, visto che gli ultimi mesi hanno visto un considerevole ridimensionamento della community dei videogiocatori dopo una partenza a razzo che faceva ben sperare in vista del futuro. L'EA Play 2019, l'evento “antipasto” dell'E3 2019 losangelino, è stato foriero di interessanti ...

Apex Legends : Respawn non sta più considerando l'aggiunta dei titani : Dato che Apex Legends si svolge nell'universo di Titanfall, i giocatori spesso si chiedono se i titani potrebbero eventualmente cadere dal cielo per mescolare le cose nel popolare battle royale. Respawn ha già esposto le complicazioni che ha sperimentato quando inizialmente cercava di aggiungerli al mix, ma GameInformer ha voluto indagare in modo più approfondito la questione."Ci abbiamo lavorato per circa nove mesi durante lo sviluppo e non ...

Apex Legends : Data di uscita e contenuti della Stagione 2 : Oggi all’EA Play di Los Angeles Respawn Entertainment ha annunciato che APEX Legens Season 2 – Battle Charge sarà rilasciato il 2 luglio per PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. La seconda Stagione del celebre titolo battle royale introduce una nuova elettrizzante Leggenda, un’inedita modalità e un Pass Battaglia completo di sfide giornaliere e settimanali e molte altre sorprese. Il ...

Apex Legends - annunciata la stagione 2 : EA ha rivelato che la stagione 2 di Apex Legends inizierà il 2 Luglio e questo porterà diverse aggiunte atte ad ampliare l’esperienza di gioco, su tutte la presenza di una nuova Leggenda ovvero di Watson. Si tratta niente meno che la figlia dell’inventore dell’ Arena e ha caratteristiche di supporto tattico che la portano ad essere una scelta precisa e mirata all’interno del roster di gioco. Molta attenzione è stata messa dagli sviluppatori a ...

Apex Legends pronto alla rivoluzione - la stagione 2 risolleverà il Battle Royale? : Tra i grandi attesi dell'EA Play 2019 non poteva non esserci Apex Legends. Il Battle Royale di Respawn Entertainment non è decollato come ci si poteva aspettare dopo prime settimane assolutamente entusiasmanti, fatte di numeri spaventosi che hanno fatto tremare le ginocchia a un colosso del calibro di Fortnite. Le gerarchie non sono però state smosse dalle fondamenta, con Epic Games che è tornato in poco tempo a occupare sontuosa la vetta della ...

E3 2019 : ecco tutte le novità della stagione 2 di Apex Legends - sarà disponibile dal 2 luglio : Oggi all'EA Play di Los Angeles Respawn Entertainment ha annunciato che Apex Legens Season 2 - Battle Charge sarà rilasciato il 2 luglio per PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. La seconda stagione del celebre titolo battle royale introduce una nuova elettrizzante Leggenda, un'inedita modalità e un Pass Battaglia completo di sfide giornaliere e settimanali e molte altre sorprese. Il Kings Canyon non sarà più lo stesso.Apex Legends Season 2 - ...

E3 2019 : Wattson sarà la nuova leggenda in Apex Legends : In questi minuti sul palco dell'EA Play gli sviluppatori di Apex Legends stanno svelando tutti i dettagli della Stagione 2.Tra le novità veniamo a conoscenza dell'arrivo di un nuovo personaggio. Wattson sarà la decima leggenda presente nel Battle Royale di Respawn. Questo personaggio è prevalentemente difensivo e grazie alle sua abilità riesce a modificare il gioco a proprio vantaggio.Gli sviluppatori hanno parlato qualche minuto del ...

Streaming EA Play 2019 tra FIFA 20 e Apex Legends - come seguire l’evento : La conferenza EA Play 2019 è ormai pronta ai blocchi di partenza, e con essa tutto il circo mediatico che gravita attorno all'E3 2019. Sarà infatti proprio l'evento targato Electronic Arts (con buona pace dello Stadia Connect di qualche giorno fa) ad aprire le danze in quel di Los Angeles, con le attenzioni di tutti che immancabilmente non potranno non andare ai maggiori titoli che il publisher statunitense ha in serbo per i prossimi ...

Apex Legends : l'evento a tempo limitato "Caccia Leggendaria" inizia oggi : l'evento a tempo limitato "Caccia Leggendaria" di Apex Legends comincia oggi.All'interno dell'evento, come riporta VG247, saranno presenti una serie di sfide che vi ricompenseranno con skin rare, epiche e leggendarie. Caccia Leggendaria sarà disponibile in Italia alle ore 19:00 di oggi, rimanete sintonizzati con noi per ulteriori dettagli circa i tempi di inattività riguardanti l'aggiornamento.Inoltre, per inaugurare la seconda Stagione di Apex ...

Respawn svela i primi dettagli per quanto riguarda la Stagione 2 di Apex Legends : Respawn Entertainment ha offerto i primi dettagli sulla seconda Stagione del suo Battle Royale Apex Legends.Come riportano i colleghi di Eurogamer, lo studio di sviluppo ha dichiarato che nonostante tutti i dettagli sulla Stagione 2 verranno discussi a partire dall'8 giugno, Respawn ha deciso di dare qualche anticipazione.Il principale obiettivo è che il tempo per arrivare a livello 100 sarà ridotto con l'arrivo della Stagione 2. Parte di questa ...

Apex Legends alla fine della corsa? Tracollo degli incassi per il Battle Royale : Un lancio sul mercato che ha senza dubbio avuto del sensazionalistico quello di Apex Legends. Giunto in sordina, il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts ha colto un po' tutti alla sprovvista (tanto i videogiocatori quanto gli addetti ai lavori di titoli concorrenti, i vari Fortnite e PUBG) assestandosi in brevissimo tempo in cima alla catena alimentare videoludica. Chiaro è che prodotti del calibro di Apex Legends ...

Le entrate di Apex Legends sono diminuite del 74% in due mesi : A quanto pare Apex Legends non è stato in grado di mantenere il suo inizio esplosivo, poiché le entrate digitali del gioco sono diminuite significativamente per il secondo mese consecutivo, riporta Eurogamer.net.Le statistiche provengono dalla società di ricerche di mercato di proprietà di Nielsen, SuperData. La compagnia stima che Apex Legends abbia guadagnato $ 24 milioni in aprile, in calo di quasi tre quarti rispetto ai guadagni del mese di ...