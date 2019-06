Visconti | Roma sommersa da rifiuti | bisogna smettere di parlare e passare a fatti

romadailynews

(Di martedì 18 giugno 2019)– “Rimozione immediata di tutti i, lavaggio dei cassoni stradali e sanificazione delle pertinenze, il sindaco Raggi la smetta di giocare, tra scatti fotografici, anticipati da pulizie spot e tavoli tecnici vuoti di contenuti, ora servono immediatamente interventi mirati, in citta’ si corre il pericolo di contrarre malattie”. Lo afferma Marco, dirigente Fdi e delegato all’Ambiente per la Capitale. “Dalla Magliana alla Balduina, dalla Casilina a Primavalle, da Prati al Centro,e’dai, che ormai non risparmiano neppure le zone adiacenti a scuole, ospedali e caserme- prosegue- Noi di Fratelli d’Italia lanciamo allarmi inascoltati da settimane, il Movimento 5 Stelle ammetta la propria inadeguatezza e sottragga la Capitale da una morsa di incapacita’ pericolosa nella quale da tre anni ...

