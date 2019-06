Serie A | Milan-Juventus è la gara più vista in tv nel 2018 19

Roberto Vecchioni - Lorenzo Fragola e Paola Turci tra gli ospiti di Fuoricinema FuoriSerie - a Milano a giugno : Con oltre 80.000 presenze e più di 150 ospiti in totale nelle precedenti edizioni, torna per il quarto anno consecutivo Fuoricinema Fuoriserie. La nuova edizione è in programma a Milano dal 20 al 23 giugno tra Anteo Palazzo del Cinema e il Chiostro dell’Incoronata. L’arena che ospiterà la manifestazione è stata progettata dall’architetto Riccardo Rocco e prevede 1000 posti per il pubblico. La direzione artistica è sempre a cura di Cristiana ...

Milan - Giampaolo pronto per la nuova sfida : “sarà una Serie A di livello superiore” : Vietato fallire in casa Milan, inizia un nuovo progetto per i rossoneri con l’obiettivo di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, la scelta per la panchina è ricaduta su Giampaolo, le premesse sono buone ma l’ultima parola spetterà come al solito al campo. Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’ l’allenatore ha dato importanti indicazioni, tanti gli argomenti trattati. «Una Serie A che ...

Serie A - il retroscena shock dell’arbitro Mazzoleni : “ho arbitrato Milan-Juventus con il cancro - mia moglie mi…” : Paolo Mazzoleni svela un clamoroso retroscena nella sua autobiografia: l’ex arbitro italiano ha sconfitto il cancro nel 2012 Paolo Mazzoleni, uno dei più esperti arbitri della Serie A, ha deciso di appendere il fischietto al chiodo al termine della stagione. Il direttore di gara ha arbitrato 210 partite in Serie A, alcune delle quali anche se malato di cancro. Il retroscena incredibile è contenuto nella sua autobiografia “La ...

Calciomercato Serie A - il punto : rebus portieri tra Roma e Milan - Inter scatenata - il Parma ci prova : Il Calciomercato non è ancora entrato nella sua fase calda, eppure già in tante si stanno muovendo o stanno comunque sondando il terreno in attesa di affondare il colpo. L’Inter sta lavorando per definire il futuro di alcuni giocatori in rosa ed è ad un passo dall’acquisto di Lucien Agoumè, centrocampista francese classe 2002 dello Sochaux definito una grande promessa del calcio francese. Si tratta poi sul rinnovo di contratto ...

Serie A Basket – Olimpia Milano - pronto il rinnovo per Vladimir Micov : Vladimir Micov pronto al rinnovo con l’Olimpia Milano: l’ala serba dovrebbe firmare un biennale che lo legherà alla società meneghina fino al 2021 Dopo il disastroso finale di stagione, concluso con l’eliminanzione al secondo turno dei Playoff contro la sorpresa Sassari, in casa Olimpia Milano è tempo di fare i conti con il mercato. In una società vincente, dopo un fallimento del genere, spesso sono tante le teste che ...

La rassegna stampa di lunedì 3 giugno – Maldini e Giampaolo per il Milan - Sarri e la Juve - il valzer panchine e il calciomercato - il Verona in Serie A sulle prime pagine [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Playoff Basket Serie A – Tracollo dell’Olimpia Milano - Sassari cala il tris e vola in finale : impresa di Pozzecco : La formazione sarda vince anche Gara-3 contro l’Olimpia Milano, staccando il pass per la finale scudetto che giocherà contro la vincente della Serie tra Cremona e Venezia La Dinamo Sassari è in finale scudetto, è questo il verdetto dopo Gara-3 della semifinale contro l’Olimpia Milano, battuta anche al PalaSerradimigni dopo una partita infinita, conclusasi 108-96 dopo un tempo supplementare. LaPresse/Marco Fele Si tratta del ...

LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano - Gara-3 Semifinali Play-off in DIRETTA : i sardi vogliono chiudere la Serie : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Gara-3 della serie di semifinale scudetto che mette di fronte il Banco di Sardegna Sassari e l’A|X Armani Exchange Milano, con i sardi avanti 2-0 dopo le prime due sfide giocate in Lombardia. Può essere la notte dell’approdo in finale per la Dinamo, che ci tornerebbe per la seconda volta a distanza di quattro anni dalla prima. Allora l’avversaria battuta fu sempre l’Olimpia: la ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Sassari ad un successo dalla finale - a Milano serve l’impresa in trasferta per continuare a sperare : Appuntamento imperdibile in programma questa sera con un nuovo capitolo della entusiasmante sfida tra Sassari e Milano, semifinale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Le prime due partite hanno regalato uno spettacolo sensazionale e la formazione allenata da Gianmarco Pozzecco è riuscita ad espugnare il Forum di Assago in entrambe le occasioni dimostrando una condizione fisica e mentale prossima alla perfezione e proseguendo ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Milano crolla nel supplementare - Sassari allunga sul 2-0 con una prestazione superlativa : Ci si aspettava spettacolo e spettacolo è stato presso il Forum di Assago, dove è andata in scena la seconda sfida tra Milano e Sassari, semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di Basket. Al termine di una partita interminabile e appassionante, caratterizzata dai continui colpi di scena e dalla giocate stellari dei protagonisti più attesi, la formazione sarda è riuscita a strappare la vittoria con il punteggio di 101-112 dopo un tempo ...

Playoff Serie A Basket – Sassari trionfa all’overtime in Gara-2 : Milano ancora ko : Sassari aumenta il vantaggio nella Serie: Olimpia Milano ko anche in Gara-2 di semifinale Playoff E’ andata in scena questa sera Gara-2 di semifinale Playoff di Serie A Basket: al termine di un match terminato solo dopo un tempo supplementare è Sassari a trionfare in casa dell’Olimpia Milano. La squadra sarda è riuscita dunque ad aumentare il vantaggio nella Serie grazie al successo per 101-112. LaPresse/Maurizio Borserini Un ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Milano non può più sbagliare - Sassari per ripetere l’impresa e avvicinare la finale : Le emozioni non sono mancate nel primo atto della Serie tra Milano e Sassari, semifinale Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Le due formazioni hanno dimostrato di avere al momento qualcosa in più rispetto alle dirette avversarie e si sono affrontate in una sfida apertissima e spettacolare che ha visto gli uomini guidati da Gianmarco Pozzecco avere la meglio nel finale con il punteggio di 79-86. La situazione per la squadra di ...

Serie A - la classifica degli ingaggi e quella del campo : miracoli Napoli e Atalanta - flop Milan : Se i soldi contano nel calcio, la classifica del campo dovrebbe essere coerente con il monte ingaggi delle squadre. Attenzione però a due variabili particolarmente importanti: la bravura degli allenatori e l’oculatezza delle società. Infatti un allenatore bravo riesce a ottenere risultati migliori da calciatori meno affermati, e quindi meno pagati, migliorando le loro performance con il lavoro tecnico e tattico. Un dirigente oculato, ...

Playoff Serie A – L’Olimpia Milano stecca ancora : Sassari trionfa in Gara-1 : L’Olimpia Milano sconfitta in Gara-1 contro Sassari, come già accaduto nella prima sfida della Serie contro Avellino: coach Pozzecco si gode un super Stefano Gentile da 26 punti Come già accaduto in Gara-1 del turno precedente contro Avellino, L’Olimpia Milano inizia con il piede sbagliato la Serie contro Sassari. La formazione Campione d’Italia in carica sarà costretta ad inseguire ancora una volta, contro un ottimo Sassari capace di ...