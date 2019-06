Scuola | presentata una mozione laica per abolire l' ora di religione

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019) Unadepositata in Parlamento sta facendo molto discutere oltre che nelle stanze della politica, anche nelle normali discussioni da bar o sui social. Si tratta di unache ha come punto principale l'abolizione dell'ora dinelle scuole. Si tratta di una proposta sottoscritta da Riccardo Nencini come primo firmatario, ma che raccoglie l'adesione di un nutrito gruppo di parlamentari del PD, del Movimento Cinque Stelle, di Liberi e Uguali e di +Europa. Insomma, unatrasversale che riunisce parlamentari vicini a Emma Bonino fino a parlamentari grillini attualmente al Governo. Nel testo oltre alla modifica nellasi punta anche a cancellare alcuni evidenti privilegi che la legge offre oggi al Vaticano, a partire da norme di favore per quanto concerne l'8 per 1000. Un'ora in più di educazione civica È chiamataparlamentare per la laicità dello ...

