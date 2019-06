Ligabue | “Ciao ragazzi! Il tour è cominciato ma l’affluenza di pubblico è inferiore alle

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Chapeau! Non è da tutti, specialmente per gli artisti, ammettere che qualche volta le cose non vanno come preventivato. Soprattutto in questo periodo storico dal punto di vista discografico e live, dove c’è la rincorsa folle al sold out o al conteggio minuzioso dei fan ai firma copie, che facilitano la conquista dei vari dischi d’oro e di platino. Nello specifico il rocker di Correggio in un post sui social ha spiegato un po’ la situazione del suo nuovonegli stadi, partito da Bari il 14 giugno scorso. Ma cos’è successo esattamente? Secondo l’edizione barese de Il quotidiano italiano e poi approfondito anche dal sito di Striscia la Notizia, in occasione della prima tappa di “Start2019” allo Stadio San Nicola di Bari, i biglietti venduti sarebbero stati circa 30mila su una capienza di 50mila persone. Per questo il gigantesco e meraviglioso ...

