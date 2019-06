La Roma non trova pace | dopo De Rossi saluta anche Totti

Totti - la risposta del vicepresidente Baldissoni : «Nessuno può decidere da solo - la Roma non è in vendita» : A Francesco Totti arriva una prima risposta da Mauro Baldissone, vicepresidente della Roma: «Dispiaciuto per le sue parole, ma nessuno può decidere da solo in una società....

La Roma risponde a Totti : “Ci auguriamo non sia un tentativo di acquisizione” : La Roma risponde con una nota sul suo sito ufficiale alla conferenza stampa tenuta da Francesco Totti oggi pomeriggio. Ecco il testo: “Il club è estremamente amareggiato nell’apprendere che Francesco Totti ha annunciato di lasciare la Società e di non assumere la posizione di Direttore Tecnico dell’AS Roma. Gli avevamo proposto questo ruolo dopo la partenza di Monchi ed eravamo ancora in attesa di una risposta. Riteniamo che il ...

Juve giù in Borsa dopo Sarri - Roma risale nonostante Totti : Juve e Roma in altalena in Borsa. L’arrivo di Maurizio Sarri come nuovo allenatore dopo un avvio positivo non ha aiutato il titolo del club bianconero, mentre fuori dal listino principale l’uscita di scena di Francesco Totti per buona parte del giorno ha appesantito la Roma, che tuttavia ha poi terminato in rialzo Proseguono così […] L'articolo Juve giù in Borsa dopo Sarri, Roma risale nonostante Totti è stato realizzato da ...

Totti via dalla Roma : “Hanno voluto togliere i Romani dalla squadra e ci sono riusciti. Non resterò disoccupato” : “Hanno voluto questo, i Romani via dalla Roma, e ci sono riusciti”. Lo ha detto Francesco Totti nel corso della conferenza stampa convocata al Coni. “In questo mese valuterò le proposte sul tavolo. Quella che mi farà stare meglio la raccoglierò con tutto il cuore”. Francesco Totti, l’addio polemico alla Roma: “Tenuto fuori da tutto, mai coinvolto” ...

Roma - il lungo addio di Totti : «Mi dimetto ma non per colpa mia» : Francesco Totti racconta la sua verita in una conferenza stampa che ha sfiorato l'ora e mezza davanti a 250 giornalisti. La carriera in giallorosso dell'ex numero 10 è...

Francesco Totti lascia la Roma : "Non è un addio ma un arrivederci" : “Alle 12.41 del 17 giugno 2019 ho mandato una mail al CEO della Roma dove scrivo un po’ di parole e un po’ di frasi per me inimmaginamili: ho dato le mie dimissioni dall’As Roma”. Lo ha detto Francesco Totti nel corso della conferenza stampa convocata al Coni. “In questo momento prenderò altre strade, ma se un’altra proprietà punterà forte su di me io sarò sempre pronto. ...