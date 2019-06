Facebook annuncia Libra | la criptovaluta con cui potrai pagare ovunque

gqitalia

(Di martedì 18 giugno 2019)hato oggi l'arrivo di, la nuova moneta digitale che sarà disponibile a partire dal 2020. Si tratta di una valuta basata sulla blockchain e pensata per non essere una risorsa speculativa, come i Bitcoin, ma piuttosto come forma di denaro digitale ancorata a un paniere di valute e di risorse in grado di renderla stabile praticamente quanto una moneta emessa da una banca centrale. A garantirne la validità delle transazioni ci penserà laAssociation, un'organizzazione senza scopo di lucro realizzata insieme a 27 partner per supervisionare la moneta e il suo sviluppo: tra questi ci sono fornitori di servizi finanziari, di telecomunicazioni e di commercio elettronico come Coinbase, Mastercard, Visa, eBay, PayPal, Stripe, Spotify, Uber, Lyft e Vodafone. In soldoni, proprio come gli stati nazionali garantiscono la stabilità delle ...

CellulareMag : Facebook annuncia Libra, la criptovaluta del futuro --> - MooncoinBrasil : RT @MooncoinItalia: Facebook coin: il whitepaper e i dettagli sulla nuova criptovaluta Libra. - TibiaMooncoin : RT @MooncoinItalia: Facebook coin: il whitepaper e i dettagli sulla nuova criptovaluta Libra. -