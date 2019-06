Etiopia | appello di 32 coppie per sbloccare le adozioni avviate prima dello stop di Addis

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) Da un lato l’obiettivo di far crescere i bambini nella loro terra, l’. Dall’altro il desiderio di adottare e dare protezione a chi, probabilmente, nel suo Paese ancora non può averne. Il figlio tanto desiderato da Bianca e Paolo in Italia ha già una sorella di sei anni, che vive a Rimini ed è etiope proprio come lui. Erano convinti che mancassero pochi mesi e lo avrebbero conosciuto. Poi il sogno si è interrotto. Dopo un iter burocratico partito dall’Italia, che nel 2017 sembrava volgere alle battute finali, ma che in realtà inera arrivato solamente alla fase iniziale.che fosse stabilito un abbinamento tra la coppia e un altro bambino, infatti, il Parlamento etiope ha approvato una legge che pone così tanti paletti alleinternazionali, da renderla una possibilità molto più residuale rispetto al passato, arrivando di fatto ad annullarla. L’obiettivo è ...

