Csm | Genchi | “Trojan nelle intercettazioni? Fanno giustizia ma inquietano perché uso è

(Di martedì 18 giugno 2019) “L’uso dei trojan? L’aspetto che più mi inquieta è il fatto che l’uso dei trojan è delegato a soggetti privati fuori dall’arco istituzionale“. Sono le parole dell’avvocato Gioacchino, intervistato nella trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. L’esperto informatico spiega: “L’attivazione e la disattivazione dei trojan, operazioni fondamentali per l’ottimizzazione delle, sono affidate a soggetti ausiliari e questo mi preoccupa,sono soggetti fuori dal contesto istituzionale, non hanno prestato giuramento di fedeltà allo Stato, non sono soggetti alle regole previste per gli ufficiali infedeli, come i carabinieri, i poliziotti e gli stessi magistrati. Non capiscolo Stato non investa le proprie risorse e la propria intelligence ...

