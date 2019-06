“Un’anomalia nel mio corpo” Fedez | il post allarma i fan | “L’ho scoperto così”

caffeinamagazine

(Di lunedì 17 giugno 2019) Una visita e qualche di strano che salta agli occhi dei medici.lo ha raccontato solo oggi, dopo mesi. Una notizia che per il rapper è stato un fulmine a ciel sereno e che lo ha spinto ha pensare al futuro e distinguere le cose più importanti da quelle di poco conto. La paura adesso è alle spalle, diceche il problema poteva trasformarsi in qualcosa di più importante, ma l’insegnamento resta. E lo stesso vuole trasmettere ai suoi fan sottolineando come vivere in una condizione di privilegio significa non avere alcun tipo di problema. Per lui, infatti, il vero lusso è riuscire a ritagliarsi del tempo da trascorrere con la sua famiglia, in particolare con il piccolo Leone. Ultimamenteha scelto di mettere per un po’ da parte la carriera per poter dedicare le sue giornate esclusivamente a Chiara e al loro bambino.Non sappiamo quale sia la “piccola anomalia” che è stata ...

Miti_Vigliero : Info Data - Nel 10% delle famiglie c’è un solo genitore. L’anomalia Italia - welfare4people : RT @sole24ore: Nel 10% delle famiglie c’è un solo genitore. L’anomalia Italia - minciotti : RT @michelafinizio: Nel 10% delle famiglie c’è un solo genitore. L’anomalia Italia -