wired

(Di lunedì 17 giugno 2019) (foto: Alvaro Fuente/NurPhoto via Getty Images) Spesso, quando si parla di, si pensa a distese africane o al limite asiatiche. Il problema però riguarda anche l’Europa, Italia inclusa. Secondo la Coldiretti, la confederazione nazionale che riunisce i coltivatori diretti del paese, undel territorio italiano potrebbe trasformarsi in un deserto nel giro di qualche decennio. Le cause sono molteplici, e stando al report diffuso da Coldiretti c’entrano anche con la cattiva gestione delle risorse d’acqua e la mancata valorizzazione dell’attività agricola in alcune aree a. Se ci troviamo in questa situazione, però, è soprattutto per via dei cambiamenti climatici. L’aumento della temperatura e la diminuzione delle precipitazioni possono infatti determinare o aggravare periodi di siccità. L’impatto dellain ...

MilanoCitExpo : Un quinto dell’Italia è a rischio desertificazione #DipartimentoInnovazioneTecnologia - maf74ita : RT @LaSkilly: Un quinto dell' #Italia è a rischio desertificazione La siccità è diventata l’evento avverso più rilevante per l’agricoltura… - Stupormundi66 : RT @LaSkilly: Un quinto dell' #Italia è a rischio desertificazione La siccità è diventata l’evento avverso più rilevante per l’agricoltura… -