S T A L K E R 2 | niente modalità battle royale e nessun piano per il supporto alla VR

(Di lunedì 17 giugno 2019) L'utente YouTube 'Antishnaps' ha condiviso un'intervista video con gli sviluppatori di S.T.A.L.K.E.R. 2, riporta DSOGaming. Durante questa intervista, GSC GameWorld ha rivelato alcune nuove informazioni su questo gioco che molti giocatori PC attendono, anche se non c'è ancora una data di uscita precisa.Come confermato da GSC GameWorld, S.T.A.L.K.E.R. 2 non presenterà alcuna. Mentre molti sviluppatori hanno implementato questo tipo dimultiplayer nei loro giochi, lo sviluppatore GSC GameWorld non è interessato.L'ispirazione principale per S.T.A.L.K.E.R. 2 è la trilogia originale (Shadow of Chernobyl, Clear Sky e Call of Pripyat) e la sua caratteristica sarà la sua atmosfera unica. Gli sviluppatori mirano a creare un gioco davvero suggestivo, simile a quello che era lo STALKER originale quando è uscito.Leggi altro...

