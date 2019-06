Quattro migranti a processo per truffe sui pocket money

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Ignazio Riccio La banda criminale faceva risultare presenti nel centro di accoglienza alcuni extracomunitari in realtà assenti Sono state rinviate a giudiziopersone di Salerno accusate di far risultare presenti nel centro d'accoglienza dei, in realtà assenti, per poter intascare l'importo dei. Il giudice per le udienze preliminari ha emanato il provvedimento nei confronti di Fabrizio Parlapiano, 39 anni, Sergio Parlapiano, di 41 anni, Daniela Vascello, 38 anni e moglie di Fabrizio, tutti residenti a Morcone, nel Salernitano, e Joseph Ayna 50, anni, originario del Camerun. Nei confronti deimalviventi si ipotizzano i reati di concorso in truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e di minaccia per costringere taluno a commettere un reato. Adesso per i truffatori si aprono ...

