Malore al Pride Village | 28enne beve dell' acqua e muore poco dopo

ilgiornale

(Di lunedì 17 giugno 2019) Aurora Vigne Ildi origne tunisina ha passato la notte in gravissime condizioni e poi è morto nella giornata di ieri. Prima di sentirsi male si trovava aldi Padova Tragedia alla dodicesima edizione deldi Padova. Durante l'inaugurazionea fiera venerdì 14 giugno, un ragazzo di 28 anni si è avvicinato al bancone del bar e ha chiesto una bottiglietta d'il giovane, di origine tunisina, si è sentito male e si è accasciato a terra. Attimi di panico tra le folla di gente, accorsa anche dalla provincia per partecipare all'evento. I partecipanti hanno subito chiamato i soccorsi che - in attesa del 118 - hanno iniziato il massaggio cardiaco con il defibrillatore automatico. Il giovane colpito da unha passato la notte in gravissime condizioni ed è poi morto qualche oraper un arresto cardiaco. Federico Illesi, ...

vvoxonline : #Padova, malore al #Pride Village: muore 28enne >>> -