Il procuratore di Higuain | ' Gonzalo ha un contratto con la Juve e vuole rispettarlo'

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Lantus ha ufficializzato Maurizio Sarri: il nuovo tecnico, dopo una lunga trattativa per la rescissione contrattuale con il Chelsea, ha finalmente trovato l'intesa con la società londinese, liberandosi e firmando poi il nuovo accordo con il club bianconero. Confermate anche le indiscrezioni sulla durata del: il toscano ha sottoscritto un triennale e dovrebbe percepire circa 6 milioni di euro a stagione più bonus. Come ha riportato anche il Chelsea sul sito ufficiale, alla fine ha prevalso la volontà dell'allenatore di tornare in Italia per stare vicino alla sua famiglia. L'avvento di Sarri a Torino potrebbe determinare una permanenza allantus, ovvero quella diche non verrà riscattato dai Blues. A tal proposito ha parlato ile fratello dell'argentino, confermando come la punta sia destinata a rientrare nella squadra torinese con ...

grazia_noviello : @Chiariello_CS Le modalità sono peggio di quelle di Higuain che ha un fratello procuratore, si fida anche a fare le… - SimoneAvsim : #Higuain tramite suo fratello procuratore Nicolas lancia un messaggio alla Juve: se torno è per restare. Sullo sfon… - mikelelomb : @Upupa234 Sono giochi tra procuratore e dirigenza juve... In ogni modo per me Higuain e' sempre il benvenuto -