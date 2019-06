“Ice Diet” | perdi fino a 3 kg in 7 giorni con ghiaccioli e piatti freddi

caffeinamagazine

(Di lunedì 17 giugno 2019) Conoscete la Ice Diet, vale a dire la dieta del ghiaccio? È stata ideata da Brian Weiner, un medico specializzato in gastroenterologia che ha analizzato l’azione del ghiaccio sul nostro organismo, e ha subito conquistato star internazionali del calibro di Renée Zellweger. Consente di perdere circa 3 kg in 7, si legge sul sito Di Lei, agendo sull’incremento del metabolismo basale. Questa dieta si basa su un principio molto semplice: la capacità che hanno gli alimenti/ghiacciati di incentivare il consumo di calorie da parte dell’organismo. In sostanza si perde peso mangiando qualcosa di freddo. Non solo: assumendo cibi gelidi si aumenta anche il senso di sazietà e non si combatte più con la fame nervosa. Weiner ha pubblicato la sua ricerca sulla Ice Diet sulla rivista scientifica Annals of Internal Medicine e ha scritto anche un e-book, The Ice Diet. che si è presto diffuso ...

