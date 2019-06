Conte vuole più tempo da Bruxelles e dice no al primato della finanza

Giuseppe Conte fantoccio - Mattarella lo vuole blindare contro Di Maio e Salvini : "Un suo gruppo in Parlamento" : Il premier Giuseppe Conte cerca di mostrarsi un capo di governo forte e autonomo, ma a Bruxelles nessuno lo prende in considerazione. Così giunge dal Colle la proposta di costituire una lista o un gruppo parlamentare Conte. La speranza è che questa decisione possa rafforzare l'immagine del president

Conte : "Merkel sarebbe un'ottima candidata alla Commissione Ue ma lei non vuole" : Il premier annuncia che il governo ha preparato una bozza di lettera sul debito pubblico. La missiva "sarà l'occasione per ribadire che da un lato vogliamo rispettare il patto di stabilità e dall'altro vogliamo affrontare e aggiornare le regole Ue".

Conte (LeU) vs Salvini : “Vuole schedare i giudici?”. “Stupito che si possa amministrare giustizia se si è schierati” : “Invito questo giudice a candidarsi alle prossime elezioni per cambiare le leggi che non condivide” aveva detto Matteo Salvini riferendosi alla giudice Luciana Breggia rea, secondo il ministro dell’Interno, di essersi “opposta” alle politiche del governo in materia di sicurezza (una sentenza della magistrata del Tribunale di Firenza aveva escluso il Viminale dal giudizio sull’iscrizione anagrafica di un ...

Governo - Conte : “Procedura va evitata”. E si difende : “Salvini e Di Maio? Nessuno vuole dettarmi agenda - fiducia ritrovata” : “Io sotto assalto di Salvini e Di Maio su conti, Ue e tasse? Mi vogliono dettare l’agenda? No, non è stato questo l’atteggiamento, né questo il clima. Nessuno mi vuole mettere in un angolo, sono lo stesso che a dicembre ha evitato la procedura di infrazione al Paese salvaguardando le misure di protezione sociale, quota 100 e reddito di cittadinanza. Non ho cambiato filosofia”. A rivendicarlo il presidente del ...

Giuseppe Conte : “Se la Lega vuole capitalizzare i consensi chieda le elezioni politiche” : In attesa del vertice di questa sera tra Giuseppe Conte e i suoi due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il presidente del Consiglio ha sottolineato che bisogna fare "attenzione a sfidare la Commissione europea sulla procedura di infrazione per debito eccessivo", perché non porterebbe solo a una multa, ma ci "assoggetterebbe a controlli e verifiche per anni e metterebbe a rischio i risparmi degli italiani".Continua a leggere

Conte vuole un mandato pieno per trattare con l'Ue. Ma fatica a convocare il vertice a tre : Il rompicapo del premier è “mi fido o non mi fido? Stanno con me o sono contro di me?”. Giuseppe Conte non ha ancora ricevuto quelle rassicurazioni piene che aveva chiesto ai due vicepremier Salvini e Di Maio nella famosa conferenza stampa dell’aut aut. In queste ore cruciali, che precedono un vertice a tre complicato da convocare e che segnano l’inizio della grande partita con l’Europa, il presidente del ...

Giuseppe Conte e le nomine Ue - suicidio politico : chi vuole indicare come commissario italiano : Un nuovo suicidio politico, firmato Giuseppe Conte. Il premier sempre più in difficoltà a far sentire la voce dell'Italia nella complicata e decisiva partita delle nomine europee non ha aperto bocca sulla candidatura alla presidenza del Consiglio Ue di Enrico Letta avanzata dalle parti di Bruxelles

Jacobelli : 'Conte ha le idee molto chiare - vuole un grande centravanti - forse anche due' : Ufficializzato Antonio Conte come tecnico, l'Inter è pronta a lanciarsi sul mercato con l'obiettivo di allestire una squadra in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Per adesso l'unico giocatore ufficializzato per la prossima stagione è Diego Godin, difensore centrale in arrivo a parametro zero dall'Atletico Madrid. A proposito di mercato ha parlato il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, soffermandosi sulle possibili ...

Conte non vuole essere il primo premier italiano a subire una procedura di infrazione : In un colloquio con il Corriere della Sera, il premier Conte è tassativo e dice: “Non voglio essere il primo premier italiano che subisce una procedura di infrazione” perché “l'Italia è la mia patria e io mi sento un patriota. Non voglio che il mio Paese sia assoggettato a questa procedura”. Quanto a sé, nei giorni critici di passaggio del suo governo, dice di sentirsi come nel famoso verso di Ungaretti: “Si sta come d'autunno sugli alberi le ...

Di Maio all’assemblea : “Riorganizzare? Sì ma prima fiducia nel leader. Si decida se governo continua - Conte lo vuole sapere” : “Sì a una riorganizzazione del Movimento 5 stelle, ma si deve partire dalla fiducia nel capo politico o da un nuovo capo politico. Dobbiamo decidere se sostenere o no questo governo, Conte vuole saperlo”. Luigi Di Maio si è presentato da dimissionario all’assemblea dei parlamentari 5 stelle e, stando alle ricostruzioni delle agenzie, come prima cosa ha chiesto al gruppo di prendere posizione sulla vita dell’esecutivo. ...

Inter - Conte pressa la dirigenza : vuole arrivare al ritiro con il lavoro già impostato : Manca solo l'annuncio ufficiale ma ormai c'è la certezza che Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell'Inter. L'ex tecnico del Chelsea avrebbe firmato ieri sera il contratto che lo legherà alla società nerazzurra per i prossimi tre anni, fino a giugno 2022, a 12 milioni di euro a stagione: l'allenatore pugliese, infatti, ieri era già a Milano e avrebbe incontrato anche i vertici del club meneghino. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare tra ...

Ag. Tutino : “Contenti per la stagione - Il Napoli vuole valutarlo” : A Radio Marte è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di Tutino. Le sue parole sulla stagione del suo assistito: “Siamo felici della stagione di Tutino. Tutti gli anni va a Lourdes, prima di partire per le vacanze. E’ un grande credente e con la moglie da diverso tempo a fine stagione va a Lourdes. So che Tutino è attenzionato dal Parma, ma anche da altri club, ma è anche normale dopo una stagione così bella. E’ rinato, è tornato il Tutino ...

Di Maio : «Lega vuole sfiduciare Conte». Campagna elettorale al rush finale tra i veleni : «Via il reato per abuso d'ufficio». «Meno stronzate». L'ultima lite in ordine cronologico tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio si gioca sul terreno di uno dei reati...