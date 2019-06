Truffe,arresto 2 italiani in Thailandia

La Royal Thai Police e l'Interpol di Roma hanno arrestato a Pattaya,in,una coppia di truffatori e latitanti. Si tratta di Francesco Galdelli e Vanja Goffi, ricercati per reati contro il patrimonio. Autori di molte e ingenti, i due avevano anche creato una linea di abbigliamento con il nome dell'ignaro attore George Clooney e per questo erano stati processati a Milano. Inoltre,vendevano via Internet falsi Rolex e a volte al posto dell'orologio falso inviavano alle vittime un pacco di sale.(Di domenica 16 giugno 2019)