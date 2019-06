Morta l’ex senatrice Simona Mafai | aveva 91 anni

Area dell’ex Ilva : nuovi dati mostrano a Taranto Mortalità e malformazioni in eccesso : (Foto: Konstantin Maslak/Getty Images) A Taranto, e precisamente nei comuni di Taranto e Statte, Area dell’impianto siderurgico ex Ilva, la mortalità generale risulta in eccesso e su un totale di poco meno di 26mila bambini nati tra 2002 al 2015, ben 600 soffrono di una malformazione congenita, vale a dire il 9% in più dell’atteso. Sono questi alcuni degli allarmanti dati appena emersi dal quinto rapporto Sentieri, lo studio ...

Ashley Massaro - è Morta l’ex star del Wrestling e modella di Playboy : è giallo sulle cause della morte : È morta a 39 anni l’ex star del Wrestling e modella di Playboy Ashley Massaro. Ancora non si conoscono le cause della morte: il Suffolk Country Medical Examiner di New York ha rivelato che la donna ha avuto un malore mentre si trovava nella sua abitazione di Smithtown ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale poco prima delle 6 del mattino: lì è deceduta poco dopo il ricovero. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata ...

Lutto nel mondo WWE - Morta in ospedale l’ex diva Ashley Massaro : ecco i dettagli : Il mondo WWE a Lutto per l’improvvisa morte di Ashley Massaro: l’ex diva e modella di Playboy è morta dopo il ricovero all’ospedale di New York Una notizia shock turba la tranquillità del mondo WWE. Ashley Massaro, ex diva della federazione di Stamford, è morta nelle ultime ore in circostanze ancora poco chiare. La ragazza è deceduta a soli 39 anni, lasciando una figlia di 18. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire ...

Imen Chatbouri - trovata Morta sulle rive del Tevere l’ex atleta di origini tunisine : Si chiamava Imen Chatbouri e la mattina del 2 maggio è stata ritrovata morta sulle rive del Tevere dopo una caduta dal muraglione alto quasi 20 metri. Per il momento, però, la morte dell’ex atleta di origini tunisine resta avvolta dal mistero. Una passante ha segnalato il suo corpo senza vita a pochi passi da Ponte Sisto nella mattinata di giovedì e quando la polizia è arrivata sul posto Imen era distesa sul selciato, indosso aveva vestiti ...