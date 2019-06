L' oroscopo dell' amore di coppia | 17 giugno | Bilancia affettuosa | Vergine polemica

Blastingnews

(Di domenica 16 giugno 2019) Nelle previsioni astrologiche di lunedì, dedicate alle relazioni a due, si riscontra una certa voglia di agire, di spazzare via le paure e gli attriti in modo consapevole e positivo. L'diintroduce alcuni consigli stellari utili per progredire nel rapporto amoroso. Previsioni astrologiche di lunedì Ariete: Venere vi dà la spinta giusta per approfondire le vostre sensazioni amorose nel modo giusto, quello che indaga nei meandri del vostro cuore a caccia di informazioni preziose per evolvere e migliorare la relazione di. Indirizzate le vostre energie in un'unica direzione, senza dispersioni. Toro: il vostro atteggiamento nei confrontiè troppo nervoso e le difficoltà che si presentano lungo il vostro cammino insono evidenti, ma riuscirete a superarle solo guardando con consapevolezza in voi stessi e ritrovando la carica giusta che Urano ...

