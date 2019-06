ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 giugno 2019) Al via latax al 7% per iall’estero che sial Sud. L’Agenzia delle Entrate ha emanato nei giorni scorsi il provvedimento attuativo con le regole sul nuovo regime previsto dal decreto fiscale collegato alla manovra 2019. L’aliquota al 7% potrà essere applicata a tutti i redditi di fonte estera diche negli ultimi 5 anni eranofuori dall’Italia e che siin una città del Mezzogiorno con meno di 20.000 abitanti. Nel frattempo alcuni emendamenti al decreto Crescita approvati in commissione alla Camera hanno apportato alcune modifiche alla norma: il regime agevolato potrà essere goduto per 9 anni e non più cinque come inizialmente previsto. In più lo potranno richiedere non solo gli stranieri ma anche gli italiani che risiedevano. L’aliquota agevolata potrà essere utilizzata in ...

Noovyis : Un nuovo post (Fisco, al via flat tax al 7% per i pensionati residenti all’estero che si trasferiscono in un piccol… - MatteoMarchini5 : Fisco, al via flat tax al 7% per i pensionati residenti all’estero che si trasferiscono in un piccolo Comune del Sud - cgiamestre : Fisco, dalla Tasi all’Iva: è il Tax Day. Si incasseranno 33 miliardi -