Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme | la foto commovente dalla

Elisabetta Gregoraci : «Mamma troppo sexy? Francamente me ne infischio» : «Mamma troppo sexy? Francamente me ne infischio». Elisabetta Gregoraci non vuole essere manipolata dagli haters da tastiera. Spesso è stata presa di mira per il suo modo di vestire sexy e considerato audace, che, a parere di alcuni, non si adatterebbe al ruolo di mamma. La showgirl calabrese non ha mai risposto direttamente e non ha dato spazio a ulteriori provocazioni partite da alcune sue foto con pantaloncini corti durante una giornata ...

Si è innamorata! Elisabetta Gregoraci dimentica Briatore : Il settimanale 'Chi' pubblica la foto del primo inequivocabile bacio che suggella il legame della coppia, un amore contrastato e altalenante. La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Francesco continua alla grande. I due piccioncini, appena possono, si ritagliano dei momenti romantici. Così, dopo diversi appostamenti, il settimanale “Chi” è riuscito a immortalare un bacio tra Elisabetta e il suo nuovo compagno. --La soubrette ...

Elisabetta Gregoraci - primo bacio a Francesco Bettuzzi : galeotta una gita a Lampedusa : La recentissima vacanza a Lampedusa di Elisabetta Gregoraci insieme con la sua nuova fiamma Francesco Bettuzzi ha riservato un vero scoop per il settimanale Chi: la foto del primo bacio della coppia. Si vocifera che la showgirl di origini calabresi, impegnata anche quest’anno a Made in sud (dov’è stata protagonista di un episodio discusso ma poi finito bene con il comico Gino Fastidio), abbia una relazione con l’imprenditore ...

Troppo sexy per un parco! Elisabetta Gregoraci massacrata sui social : "Look Troppo sexy per andare a giocare col figlio Nathan nel parco dedicato a Pinocchio". Così il web bolla l'outfit scelto dalla Gregoraci. In gita col figlio Nathan Falco al "Parco di Pinocchio", a Collodi, in provincia di Pistoia, Elisabetta Gregoraci non ha rinunciato a immortalare la bella gita insieme in una serie di scatti postati su Instagram. Se per correre e divertirsi nello splendido parco a tema dedicato al burattino più famoso ...

Elisabetta Gregoraci : nuovo show e aria di crisi col fidanzato - gossip : Elisabetta Gregoraci: nuovo programma, ma aria di crisi col fidanzato, il gossip Elisabetta Gregoraci sarebbe stata ‘ingaggiata’ nella squadra di Quelli che il Calcio in vista della prossima stagione televisiva. L’ex moglie di Flavio Briatore andrebbe a rimpolpare il team che al momento vede protagonisti Luca e Paolo e Mia Ceran. Questo lo spiffero che ha […] L'articolo Elisabetta Gregoraci: nuovo show e aria di crisi col ...

Il sexy incidente di Elisabetta Gregoraci a Quelli che il calcio : Elisabetta Gregoraci è stata protagonista di un incidente bollente a “Quelli che il calcio”. Mentre era in diretta, il microfono che indossava sulla sua camicetta di seta si è spostato accidentalmente mostrando parte del suo seno. Un momento di imbarazzo? Gelo in studio? Macché! Elisabetta è scoppiata in una allegra risata, mentre si ricomponeva, sistemando meglio il microfono.--Inoltre il suo sexy siparietto è proseguito più tardi sui social ...

Elisabetta Gregoraci - Signorini e la crisi con il fidanzato : 'Schifo a livelli infiniti' - sfogo violentissimo : Problemi di cuore per Elisabetta Gregoracci . Archiviato il matrimonio durato 11 anni con l'ex manager di Formula 1 Flavio Briatore da cui ha avuto anche un figlio, Nathan Falco, per la show girl ...

Elisabetta Gregoraci in crisi con il fidanzato spunta un post misterioso : L’amore tra la showgirl Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Francesco Bettuzzi sarebbe in crisi, da qualche tempo la Gregoraci aveva ufficializzato la sua love story con Bettuzzi, cofondatore dell’azienda di cosmetici di cui lei è testimonial. Da poco tempo la coppia era uscita allo scoperto, con viaggi romantici, foto e video postate sui social. A svelare la presunta lite arriva “Chi” nella “Chicche di gossip”: “Lei e il fidanzato ...

Elisabetta Gregoraci in crisi con il fidanzato! Le indiscrezioni e il post misterioso su Instagram : Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi sono in crisi? Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, la coppia starebbe vivendo un periodo difficile. L’amore fra l’imprenditore e la showgirl era iniziato poco dopo l’addio a Flavio Briatore. Il divorzio, arrivato a quasi dieci anni dalle nozze, e i numerosi gossip sulla sua vita sentimentale, avevano spinto la Gregoraci a tenere segreta la love story.-- Fra uscite segrete e ...