È morto uno dei feriti nell' esplosione di Rocca di papa

Franco Zeffirelli è morto : addio a uno dei più grandi maestri del cinema : Franco Zeffirelli è morto: addio a uno dei più grandi maestri del cinema addio maestro. Franco Zeffirelli è morto stamane nella sua casa a Roma, all’età di 96 anni. Il cineasta fiorentino, all’anagrafe Gian Franco Corsi Zeffirelli, lottava da diverso tempo con una malattia. Nella sua dimora sull’Appia Antica è stato assistito fino alla fine dai […] L'articolo Franco Zeffirelli è morto: addio a uno dei più grandi maestri ...

Bruno de Silvestri - morto durante un’immersione il campione italiano di pesca subacquea : È morto il pomeriggio del 12 giugno il campione italiano di pesca subacquea Bruno de Silvestri, in forza ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari. L’esperto sommozzatore nel primo pomeriggio di ieri si è recato con un collega, anch’egli esperto sommozzatore, su un fondale di circa 40 metri ad un miglio dal porticciolo di Porto Corallo per una battuta di pesca. Intorno alle 15 dopo una prolungata apnea non ha fatto rientro in ...

Un base jumper è morto in uno schianto contro le rocce in Val Di Fassa : Tragedia sulle montagne della Val di Fassa in Trentino dove nel pomeriggio un base jumper britannico di 32 anni è morto perché, non riuscendo ad aprire la vela, si è schiantato contro le rocce per poi finire in un canalone innevato. L'incidente si è verificato durante il volo iniziato dalla vetta del Sass Pordoi sopra il paese di Canazei. A lanciare l'allarme è stata un'amica che si era lanciata assieme a lui e che non ...

Bimbo di due anni morto annegato in uno stagno : la polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto : Si è sporto troppo avvicinandosi al piccolo stagno del giardino della casa dei nonni per prendere dei pesciolini, ma ha perso l’equilibrio ed è finito in acqua, a testa in giù. La tragedia è avvenuta questa stamattina in una villa alla periferia di Nettuno, sul litorale a sud di Roma dove un Bimbo di due anni è morto annegato. L’allarme è scattato poco prima delle 9. Sul posto vigili del fuoco, polizia e 118, ma tutti i tentativi di ...

Vasco Rossi : "Vietare la cannabis light? Vergognoso. Di marijuana non è mai morto nessuno" : “Vietare la cannabis light è una vergogna. Sapete tutti come la penso, non bisognerebbe inserirla nella lista delle sostanze proibite”, parola di Vasco Rossi. Il cantante ha voluto così commentare il recente divieto della Cassazione di vendere la cosiddetta “erba legale”, al termine della conferenza stampa di presentazione del suo “Vasco Non Stop Live 2019”, sei concerti allo stadio Meazza di ...

Uno scalatore statunitense è morto durante la discesa dalla cima dell’Everest : Christopher John Kulish, uno scalatore statunitense di 61 anni, è morto lunedì durante la discesa dalla vetta del monte Everest sul versante nepalese, mentre uno scalatore australiano è stato salvato da un gruppo di alpinisti tibetani dopo essere stato trovato

Empoli - scontro nella notte tra un’auto e uno scooter : morto un ragazzo di 22 anni : Incidente mortale la notte scorsa a Empoli. Un'auto condotta da un giovane di 27 anni, per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con uno scooter, condotto da un ventiduenne. Quest’ultimo, Giovanni Cianetti, ha perso la vita. Un amico che viaggiava con lui è ferito. L’incidente è avvenuto intorno alle due della notte tra giovedì e venerdì in via Cellini. Per cause in corso d’accertamento l’auto, una Dacia ...

È morto a 70 anni Niki Lauda - leggenda della Formula Uno : Niki Lauda addio: il campione della Formula Uno è morto lunedì in Svizzera all'età di 70 anni. Ad annunciarlo la famiglia del pilota con un annuncio pubblicato su siti...