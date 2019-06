Ucraina-Corea del Sud | Finale Mondiali Under20 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) Oggi sabato 15 giugno si giocadel Sud,deiUnder 20 di calcio. A Lodz (Polonia) le due squadre si affronteranno in 90 minuti da brividi, una partita da tutto o niente per le due squadre che vogliono entrare nella storia: entrambe non hanno mai vinto il titolo iridato di categoria e andranno a caccia del colpaccio, le due rivelazioni del torneo si sfideranno a visto aperto in un incontro aperto davvero a qualsiasi risultato e che non vede nessuna favorita della vigilia. Da una parta la compagine europea che in semiha eliminato l’Italia dopo essersi sbarazzata di Colombia e Nuova Zelanda, dall’altra la formazione asiatica che ha liquidato nell’ordine Giappone, Senegal ed Ecuador prima di raggiungere il miglior risultato della sua storia calcistica. Chi riuscirà a spuntarla e a fare festa? Lo scopriremo in prima serata, in caso ...

